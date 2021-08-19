Приметы на 20 августа: что нельзя делать в день Марины-Пимены

Приметы на 20 августа: что нельзя делать в день Марины-Пимены
Фото: gourmet-vision/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
В пятницу желательно провести уборку в доме

20 августа православные чтят память мученика Марины и преподобного Пимена. Именно слияние их имен создало народное название дня.

Традиции и обычаи дня Марины-Пимены

В этот день завершался сбор малины. Хозяйки вставали рано утром и брались за приготовление пирогов с этой ягодой. Листья растения засушивали, чтобы потом добавлять их в чай.

Крестьяне продолжали активно работать в поле. Они сеяли озимые культуры – пшеницу, рожь, ячмень и так далее.

20 августа наши предки наблюдали за аистами. Если птицы собирались лететь на юг, это предвещало холодную осень.

В народе верили – если аист свил гнездо на чьей-то крыше, то хозяина этого дома ждет благополучная жизнь. Если гнездо было перенесено на другое место – случится несчастье.

Что нельзя делать 20 августа

В пятницу ни в коем случае нельзя грубо относиться к аистам. Если птица встретилась на пути, не прогоняйте и не пугайте ее. В противном случае можно навлечь на себя серьезные неприятности.

В день Марины-Пимена женщинам нежелательно сидеть без дела. Стоит провести влажную уборку в квартире, и тогда удастся избежать крупных ссор в семье.

Нельзя рассказывать окружающим, что вам приснилось – особенно если речь идет о чем-то хорошем.

Приметы на 20 августа

  • Туман быстро рассеивается – к хорошей погоде.
  • В небе летят два аиста – к скорому замужеству.
  • Паук спрятался в укрытие – ждите непогоду. 

Ранее "Утро.ру" рассказало, какие пары среди знаков зодиака ждут постоянные ссоры. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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