В этот противоречивый период следует соблюдать осторожность сразу в нескольких сферах

22 августа в небе появится Голубая Луна. В этот раз небесное светило расположится в знаке Водолея. В связи астрологи советуют придерживаться определенных правил, которые помогут приумножить богатства и избежать неприятностей.

Как загадывать желания на Голубую Луну

В этот период особенно важно мечтать, потому что ваши мысли с легкостью материализуются. Главное подойти к этому занятию ответственно, сконцентрироваться и верить в силу небесного светила.

Для улучшения эффекта выйдите на улицу, чтобы на вас попадал лунный свет.После этого возьмите в руку свечу. Астрологи рекомендуют брать тонкую, потому что крайне важно, чтобы она догорела до самого конца.

Когда зажжете свечу, произнесите свое желание вслух. Избегайте частицы "не". Важно, чтобы мечта касалась именно вас и никак не затрагивала волю других людей.

Ритуал для привлечения денег

Возьмите в руки кошелек и уберите из него все лишнее. После этого наполните его банкнотами и купюрами. Чем больше, тем лучше. В идеале кошелек должен едва закрываться.

После положите его на подоконник и произнесите: "Как полна Луна, так полон и мой кошелек". Оставьте кошелек на сутки. Также не забудьте заранее взять необходимую на жизнь сумму.

Что можно делать во время Голубой Луны

Отличное время для проведения конференций и собраний. Не бойтесь действовать.

22 августа – отличный день для творчества и получения новых знаний.

Успешными будут сделки по продаже или покупке недвижимости.

Также можно смело браться за новые дела, потому что небесные силы помогут в их успешной реализации.





Что нельзя ДЕЛАТЬ ВО ВРЕМЯ ГОЛУБОЙ ЛУНЫ

Постарайтесь не слишком откровенничать с незнакомцами. Вас могут обмануть.

Внимательнее относитесь к тому, на что тратите деньги. Есть риск попрощаться с крупной суммой, купив при этом абсолютно бесполезную вещь.

Брать кредит 22 августа тоже не рекомендуется.

Девушкам следует быть аккуратнее с космологическими процедурами. Результат может вас неприятно удивить.

Подписание ценных бумаг также следует перенести на другое время.

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