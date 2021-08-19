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22 августа в небе появится Голубая Луна. В этот раз небесное светило расположится в знаке Водолея. В связи астрологи советуют придерживаться определенных правил, которые помогут приумножить богатства и избежать неприятностей.
В этот период особенно важно мечтать, потому что ваши мысли с легкостью материализуются. Главное подойти к этому занятию ответственно, сконцентрироваться и верить в силу небесного светила.
Для улучшения эффекта выйдите на улицу, чтобы на вас попадал лунный свет.После этого возьмите в руку свечу. Астрологи рекомендуют брать тонкую, потому что крайне важно, чтобы она догорела до самого конца.
Когда зажжете свечу, произнесите свое желание вслух. Избегайте частицы "не". Важно, чтобы мечта касалась именно вас и никак не затрагивала волю других людей.
Возьмите в руки кошелек и уберите из него все лишнее. После этого наполните его банкнотами и купюрами. Чем больше, тем лучше. В идеале кошелек должен едва закрываться.
После положите его на подоконник и произнесите: "Как полна Луна, так полон и мой кошелек". Оставьте кошелек на сутки. Также не забудьте заранее взять необходимую на жизнь сумму.
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