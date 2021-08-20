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День обещает быть несколько напряженным. Многим будет трудно собраться с мыслями и взяться за сложные дела. Всем представителям зодиакального круга желательно избегать переутомления, в противном случае обострятся старые недуги.
Овен
В субботу Овнам нужно быть особенно осторожными. Не исключены серьезные конфликты с окружающими. Постарайтесь не идти на поводу у своих эмоций и не делать поспешных выводов. Вполне возможно, что вы столкнетесь с упадком сил.
Телец
21 августа 2021 года – отличный день для решения рабочих вопросов. Тельцы получат шанс продвинуться вверх по карьерной лестнице. Не пренебрегайте советами родных и друзей – данная информация пойдет вам на пользу.
Близнецы
Звезды обещают Близнецам приятные сюрпризы и неожиданности. Уделите время обдумыванию серьезных вопросов. В этот день вы скорее всего поймете, в каком направлении стоит двигаться. Расслабиться вам поможет вечер в компании любимого человека.
Рак
Звезды предупреждают Раков – в пятницу не исключены конфликты на работе. Постарайтесь держать себя в руках, чтобы не навлечь на себя неприятности. Не соглашайтесь на сомнительные авантюры – велик риск лишиться денег.
Лев
21.08.21 Львы склонны принимать все близко к сердцу. От этого день будет казаться максимально беспокойным. Не откладывайте на потом решение проблем со здоровьем. Возможно, пришла пора избавиться от вредных привычек.
Дева
Дев ждет благоприятный день. В пятницу вы будете на высоте – ваши обаяние и умение находить общий язык с окружающими произведут приятное впечатление на знакомых и коллег. На пути могут встретиться небольшие трудности, однако они быстро разрешатся.
Весы
В этот день Весам вряд ли удастся добиться больших успехов. Скорее всего вам на ум придут интересные идеи, которые захочется воплотить в жизнь в ближайшее время. Перед тем, как браться за что-то новое, тщательно проанализируйте обстоятельства и свои возможности.
Скорпион
Скорпионы получат шанс восстановить отношения со старыми знакомыми. Удастся закопать топор войны и начать все заново. День не подходит для обсуждения серьезных планов. Не забывайте об отдыхе – времяпровождение на свежем воздухе вернет вам силы.
Стрелец
Стрельцам не стоит отказываться от помощи со стороны. Благодаря этому вы быстрее достигните прогресса в делах. Не исключены приятные сюрпризы и новые знакомства. Возможно улучшение финансового положения.
Козерог
Козерогам желательно иногда менять тактику действий. Новые методы помогут вам добиться успехов в делах. Астрологи предупреждают – конфликты вряд ли обойдут вас стороной. Контролируйте свою речь, чтобы потом не жалеть о сказанном.
Водолей
Водолеям звезды обещают перемены к лучшему. Не упустите шанс взяться за новые дела – удача будет на вашей стороне. Не отказывайте близким, которые обращаются к вам за помощью. В этот день им как никогда важна ваша поддержка.
Рыбы
Рыбы будут легко находить общий язык с окружающими. Вполне возможно, что вы найдете единомышленников. Постарайтесь не совершать необдуманных поступков, чтобы не нарваться на неприятности.
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