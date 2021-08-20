Приметы на 21 августа: что нельзя делать в день Мирона-Ветрогона

Приметы на 21 августа: что нельзя делать в день Мирона-Ветрогона
Фото: Patrick Pleul/ZB/www.globallookpress.com
Крестьяне молили в непогоду святых о здоровье и семейном благополучии

Православная церковь чтит 21 августа память святителя Мирона. По преданию, он жил в ранние века на Крите, вел праведную жизнь, оказывал помощь обездоленным и проповедовал христианство. 

Согласно поверью, однажды Мирон отдал ворам мешок с зерном, застав их у себя дома. Тех настолько поразил поступок земледельца, то они устыдились, раскаялись и стал вести праведный образ жизни. Население Крита избрало Мирона своим епископом, после чего он был наделен способностью к чудотворению – останавливал течение рек и ходил по воде.

Традиции и обычаи

Крестьяне прозвал святого Ветрогоном – зачастую в этот день по полям гуляли сильные ветры, которые, по представлениям старины, несли удачу и счастье в дом. Читались заговоры для здоровья и достижения сокровенной мечты.

В этот день также ходили в лес по грибы и ягоды – особое внимание уделяли ежевике, так как она обладает массой полезных свойств. Ценили ее плоды и за аромат со вкусом, готовя варенье и настойки.

Что нельзя делать в день Мирона-Ветрогона

Крестьяне старались укрыться и не подходить к пыли, поднятой ветром – православные считали, что в такой стихии кроется злая сила. Дома же не спорили и не ругались, обходясь без спор и обид на близких. 

Не считалось добрым делом вести хлопоты по хозяйству и загадывать на будущее. Свободное время проводили в молитвах. Не поднимали ничего с пола, чтобы уберечь здоровье.

Приметы на 21 августа

  • Погода радует солнцем – к доброй осени;
  • Обдаст ветром при загадывании желания – мечта сбудется;
  • Принять подарки от чужих – навлечь на дом беду.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, какие знаки зодиака разбогатеют в конце лета.  

Игорь ЛУКЬЯНОВ

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