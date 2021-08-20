Нумерологи попросили молодоженов внимательнее относиться к выбору даты

Решение вступить в брак дается многим парам непросто. Но если вы все-таки решили связать свою жизнь с определенным человеком, то нумерологи советуют ответственно отнестись к выбору месяца, в который пара собирается узаконить свои отношения.

Браки, заключенные в январе, например, будут крепкими. Начало года – отличное время для любых начинаний, а в особенности для узаконивания отношений.

Если собрались идти в ЗАГС в феврале, то у нумерологов для вас плохие новости, потому что двойка – не самое благоприятное число, поэтому есть вероятность, что брак будет недолгим.

Начало весны – отличное время для влюбленных, тем более, что тройка – символ благосостояния.

Апрель – не менее подходящий месяц для того, чтобы услышать заветное "да" от своей второй половинки. Число четыре – знак дома, семьи. Так что, если хотите, чтобы ссоры обходили ваш союз стороной, то регистрируйте отношения во второй весенний месяц.

О мае, пожалуй, знают все. Как говорили еще наши предки, те, кто женятся в мае, будут маяться всю жизнь. Нумерологи придерживаются аналогичной точки зрения. Тем более, что пятерка связана с Марсом, который известен как бог войны. Если не хотите, чтобы семейная жизнь была похожа на пороховую бочку, то повремените. Хотя бы до июня, который считается благоприятным для вступления в брак.

Жениться в июле эксперты советуют только тем парам, чьи отношения прошли проверку временем.

А если вы чувствуете, что рядом с вами тот самый человек, с которым вы готовы быть вместе до конца жизни, тогда отправляйтесь в ЗАГС в августе. Конец лета также подходит для венчания.

Желающим оформить официальные отношения в сентябре нужно быть осторожнее. Возможно, что супруг окажется не тем, кем за себя выдает.

Десятый месяц – октябрь – символизирует слияние мужского (единицы) и женского (нуля). В этом случае цифры на стороне брачующихся.

В ноябре свадьбу тоже можно играть.

А семьи, созданные в декабре, будут прочными и благополучными.

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