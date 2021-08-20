Счастье будет недолгим: в какие месяцы нельзя заключать брак

Счастье будет недолгим: в какие месяцы нельзя заключать брак
Фото: pixabay.com
Нумерологи попросили молодоженов внимательнее относиться к выбору даты

Решение вступить в брак дается многим парам непросто. Но если вы все-таки решили связать свою жизнь с определенным человеком, то нумерологи советуют ответственно отнестись к выбору месяца, в который пара собирается узаконить свои отношения. 

Браки, заключенные в январе, например, будут крепкими. Начало года – отличное время для любых начинаний, а в особенности для узаконивания отношений. 

Если собрались идти в ЗАГС в феврале, то у нумерологов для вас плохие новости, потому что двойка – не самое благоприятное число, поэтому есть вероятность, что брак будет недолгим. 

Начало весны – отличное время для влюбленных, тем более, что тройка – символ благосостояния. 

Апрель – не менее подходящий месяц для того, чтобы услышать заветное "да" от своей второй половинки. Число четыре – знак дома, семьи. Так что, если хотите, чтобы ссоры обходили ваш союз стороной, то регистрируйте отношения во второй весенний месяц. 

О мае, пожалуй, знают все. Как говорили еще наши предки, те, кто женятся в мае, будут маяться всю жизнь. Нумерологи придерживаются аналогичной точки зрения. Тем более, что пятерка связана с Марсом, который известен как бог войны. Если не хотите, чтобы семейная жизнь была похожа на пороховую бочку, то повремените. Хотя бы до июня, который считается благоприятным для вступления в брак. 

Жениться в июле эксперты советуют только тем парам, чьи отношения прошли проверку временем. 

А если вы чувствуете, что рядом с вами тот самый человек, с которым вы готовы быть вместе до конца жизни, тогда отправляйтесь в ЗАГС в августе. Конец лета также подходит для венчания. 

Желающим оформить официальные отношения в сентябре нужно быть осторожнее. Возможно, что супруг окажется не тем, кем за себя выдает. 

Десятый месяц – октябрь – символизирует слияние мужского (единицы) и женского (нуля). В этом случае цифры на стороне брачующихся. 

В ноябре свадьбу тоже можно играть. 

А семьи, созданные в декабре, будут прочными и благополучными. 

Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на сентябрь 2021 года для всех знаков зодиака. 

Источник: 5-tv.ru ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

На стройку "Северного потока-2" вернулись иностранцы

Раньше это было невозможно из-за санкций США

Путин попросил Меркель повлиять на Киев: итоги переговоров в Москве

Встреча двух лидеров длилась на час дольше запланированного

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей