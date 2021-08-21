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В народе 22 августа называют Матфеевым днем. Есть и
другое название – Матфей змеесос. Крестьяне в этот день опасались змей –
говорили, что они проникают в хлева к коровам и выпивают их молоко.
22 августа наши предки готовили разнообразные продукты из молока – сыр, сметану, творог.
Хозяйки привлекали удачу и богатство, выпекая блинчики и оладушки. Раздавали всем – друзьям, соседям и даже прохожих потчевали.
Если в Матфеев день похолодает и будет пасмурно – это хорошая примета, верили предки.
Если вы увидели, что ужи выползли на дорогу – значит, сентябрь будет погожим и сухим.
Ясная ночь без росы предвещает ливень на следующий день.
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