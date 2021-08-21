Приметы на 22 августа: что нельзя делать в Матфеев день

Приметы на 22 августа: что нельзя делать в Матфеев день
Фото: pixabay.com
В это время наши предки особо остерегались змей

В народе 22 августа называют Матфеевым днем. Есть и другое название – Матфей змеесос. Крестьяне в этот день опасались змей – говорили, что они проникают в хлева к коровам и выпивают их молоко.

Что нельзя делать 22 августа 2021 года

  • В Матфеев день, как говорят суеверные, нельзя смотреть на луну – это может привлечь в дом беды.
  • Также не рекомендуется 22 августа носить украшения из металла – иначе удача надолго отвернется от вас.
  • Нельзя в Матфеев день хвастаться – иначе ждите финансовых потерь и прочих неприятностей, а также ругаться с окружающими.

Что можно делать в Матфеев день

22 августа наши предки готовили разнообразные продукты из молока – сыр, сметану, творог.

Хозяйки привлекали удачу и богатство, выпекая блинчики и оладушки. Раздавали всем – друзьям, соседям и даже прохожих потчевали.

Приметы на 22 августа

Если в Матфеев день похолодает и будет пасмурно – это хорошая примета, верили предки.

Если вы увидели, что ужи выползли на дорогу – значит, сентябрь будет погожим и сухим.

Ясная ночь без росы предвещает ливень на следующий день.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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