Что принесет полнолуние: гороскоп на 22 августа 2021 года

Что принесет полнолуние: гороскоп на 22 августа 2021 года
Фото: pixabay.com
Подробный астрологический прогноз для всех знаков зодиака

22 августа полная Луна будет в знаке Водолея. Какие события ждут все знаки зодиака в Голубое полнолуние – в гороскопе от "Утро".

Овен

У представителей этого знака будет шанс улучшить репутацию, наладить отношения с друзьями и сослуживцами. Не отказывайте окружающим в помощи – ваши добрые дела вернутся сторицей.

Телец

Вам следует быть сдержаннее 22 августа и не посвящать окружающих в свои мечты и планы, иначе завистники сделают все, чтобы они не сбылись.  Постарайтесь не конфликтовать ни с кем и контролировать свои эмоции.

Близнецы

В Голубое полнолуние представителям этого знака нужно быть осторожнее, день несет некоторые риски. Так, будьте внимательнее за рулем, не совершайте крупных покупок. Оформление важных документов стоит перенести на другой день.

Рак

У Раков 22 августа появится возможность привлечь к себе удачу. Секрет прост – звезды советуют в этот день совершить как можно больше добрых поступков. Завидовать и сквернословить в Голубое полнолуние нельзя – иначе удача отвернется надолго.

Львы

У Львов – благоприятный во всех отношениях день. 22 августа отлично подойдет как для отдыха и занятий спортом, так и для плодотворной работы, особенно творческой. Звезды говорят, что в этот день вас может посетить множество идей.

Дева

У представителей этого знака 22 августа возможны некоторые потрясения. Однако ничего глобального не произойдет, вы справитесь с мелкими неприятностями. Этот день идеально подходит для того, чтобы навести в своем жилище порядок, выбросить ненужные вещи.

Весы

Весам звезды советуют выбрать яркую одежду и провести этот день активно. Одинокие, возможно, встретят свою вторую половину. В целом 22 августа велик шанс завести новые связи и добиться успехов в делах.

Скорпион

Вам звезды не рекомендуют делать покупки и отправляться в путешествия. Лучший вариант – спокойный отдых дома, небольшая прогулка, общение с семьей.

Стрелец

У Стрельцов – судьбоносный день. 22 августа следите за мелочами – именно в них будет скрываться подсказка, как действовать дальше.

Козерог

Для Козерогов 22 августа – не слишком благоприятный день. Звезды рекомендуют побыть в спокойствии и гармонии с собой.

Водолей

У Водолеев в Голубое полнолуние – поистине звездный час. Вас ждет удача и буря эмоций. 22 августа не ограничивайте себя и не бойтесь мечтать и пробовать новое.

Рыбы

22 августа постарайтесь прекратить копаться в себе и вспоминать об ошибках прошлого. Звезды советуют настроиться на позитивный лад.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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