Звезды подскажут, как пройдут последние дни лета

Период, завершающий август может оказаться судьбоносным для многих знаков зодиака. При этом Вселенная будет благоволить только тем, кто с самого начала недели наведет порядок в своих делах.

Овен



На последней рабочей неделе уходящего лета Овнам особенно трудно будет сконцентрироваться на делах. На этом фоне возможны конфликты с коллегами. В то же время дома будет царить покой и гармония.



Телец



Тельцам необходимо быть особенно внимательными к своему здоровью. Не исключены травмы. Шумные компании лучше избегать. Также обратите внимание на потребности ваших близких, возможно им нужна помощь.



Близнецы



Не самое благоприятное время для Близнецов. Представителям этого знака придется столкнуться с завистниками и клеветниками. Возможно, всплывут неприглядные факты вашей биографии. Постарайтесь мужественно перенести все невзгоды.



Рак



Раки будут чувствовать благоприятное влияние окружающих событий и расположение других людей к себе. Выходные покажутся представителям этого дня знака лучшими днями последней летней недели. Жизнерадостность и энтузиазм будут на самом высоком уровне.

Лев

Львам будет везти в сфере финансов. Все деловые вопросы решатся в вашу пользу. Впрочем, удача может отвернуться, если вы безалаберно отнесетесь к своим прямым обязанностям.

Дева



Период с 23 по 29 августа – точно не время расслабляться. Девам нужно собрать всю свою волю в кулак и наконец-то разобраться с делом, которое давно их тревожит. В этом вопросе вы можете опереться на близких друзей и родственников.



Весы



Весы могут столкнуться с серьезными проблемами на любовном фронте. Возможно, ваша вторая половинка заинтересуется кем-то на стороне. Вам необходимо проанализировать последние события, вероятно, что-то вы делали не так.



Скорпион



Хуже всего дела будут складываться в воскресенье. Скорпионам вряд ли удастся добиться хороших результатов. Самое сложное для вас в этот период – договариваться с людьми и отстаивать свою позицию. При этом возможны новые приятные знакомства.



Стрелец



Судьба дает все карты в руки Стрельцам. 23.08-29.08 вы сможете ухватить удачу за хвост, если приложите к этому необходимые усилия. Публичное выступление, деловые переговоры или другие знаменательные события могут перевернуть вашу жизнь.



Козерог



В этот период влияние Козерогов на других людей усилится в разы. Это налагает на вас определенную ответственность. Будьте внимательны и не пренебрегайте чувствами других людей.



Водолей



Водолеям пора проанализировать события последнего периода. Даже если выводы будут неутешительными, знайте: впереди вас ждут приятные неожиданные новости.



Рыбы

Жизненный потенциал Рыб будет на высоте. Последняя летняя неделя – отличное время для путешествий, новых знакомств, а также раскрытия ваших внутренних творческих способностей.

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