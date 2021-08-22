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В этот день плравославные чтут память Лаврентия Римского. Он был назначен епископом, заботился о бедных и имуществе церкви, однако во время гонений на христиан стал жертвой преследований.
Считается, что при жизни святой обладал особым даром целительства – в особенности от слепоты, поэтому 23 августа ему молятся о здравии и прозрении.
В народе этот день назвали Лаврентий-заречник .
Сны, приснившиеся в этот день считались вещими.
Женщины, чтобы муж был ласковым и нежным, 23 августа били мужей по макушке деревянной колотушкой.
По воде в этот день судили о будущей погоде. Если волны начались в полдень – зима будет холодной. Тихая вода – к удачной рыбалке в следующие два месяца, и зима будет спокойной.
Если на 23 августа выпадает Новолуние, то жди тепла.
Птицы перестали петь – будет дождь.
Забор на границе сломали белорусские спецслужбы, говорится в заявлении
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