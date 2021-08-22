Приметы на 23 августа: что нельзя делать в Лаврентьев день

Приметы на 23 августа: что нельзя делать в Лаврентьев день
Фото: pixabay.com
Считалось, что купаться в водоемах с этого дня нужно прекращать

В этот день плравославные чтут память Лаврентия Римского. Он был назначен епископом, заботился о бедных и имуществе церкви, однако во время гонений на христиан стал жертвой преследований. 

Считается, что при жизни святой обладал особым даром целительства – в особенности от слепоты, поэтому 23 августа ему молятся о здравии и прозрении. 

В народе этот день назвали Лаврентий-заречник .

Традиции и обычаи в день Лаврентия

Сны, приснившиеся в этот день считались вещими. 

Женщины, чтобы муж был ласковым и нежным, 23 августа били мужей по макушке деревянной колотушкой.

Что можно и нельзя делать в этот день

  • Запрещалось купаться в водоемах, поскольку с каждым днем вода становилась все холодней.
  • Женщинам нужно было умываться в источниках, чтобы приобрести молодость и красоту.
  • Носить одежду темного цвета также было не желательно. Вместо этого нужно было надеть украшение синего цвета – в идеале с нефритом или агатом.
  • Было принято заниматься в течение всего дня полезными делами, лениться не разрешалось. 

Приметы на 23 августа

По воде в этот день судили о будущей погоде. Если волны начались в полдень – зима будет холодной. Тихая вода – к удачной рыбалке в следующие два месяца, и зима будет спокойной. 

Если на 23 августа выпадает Новолуние, то жди тепла. 

Птицы перестали петь – будет дождь.

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

новости партнеров

"Грязная игра Лукашенко и Кремля": Польша обвинила Россию в ситуации с мигрантами на границе

Забор на границе сломали белорусские спецслужбы, говорится в заявлении

В Германии оценили поведение Путина на встрече с Меркель

Глава России был одновременно дружелюбным и непреклонным

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей