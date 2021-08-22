Считалось, что купаться в водоемах с этого дня нужно прекращать

В этот день плравославные чтут память Лаврентия Римского. Он был назначен епископом, заботился о бедных и имуществе церкви, однако во время гонений на христиан стал жертвой преследований.

Считается, что при жизни святой обладал особым даром целительства – в особенности от слепоты, поэтому 23 августа ему молятся о здравии и прозрении.

В народе этот день назвали Лаврентий-заречник .

Традиции и обычаи в день Лаврентия

Сны, приснившиеся в этот день считались вещими.

Женщины, чтобы муж был ласковым и нежным, 23 августа били мужей по макушке деревянной колотушкой.

Что можно и нельзя делать в этот день

Запрещалось купаться в водоемах, поскольку с каждым днем вода становилась все холодней.

Женщинам нужно было умываться в источниках, чтобы приобрести молодость и красоту.

Носить одежду темного цвета также было не желательно. Вместо этого нужно было надеть украшение синего цвета – в идеале с нефритом или агатом.

Было принято заниматься в течение всего дня полезными делами, лениться не разрешалось.

Приметы на 23 августа

По воде в этот день судили о будущей погоде. Если волны начались в полдень – зима будет холодной. Тихая вода – к удачной рыбалке в следующие два месяца, и зима будет спокойной.

Если на 23 августа выпадает Новолуние, то жди тепла.

Птицы перестали петь – будет дождь.