Не для всех вторник станет благоприятным днем

В этот день Луна будет находиться в знаке зодиака Рыбы. Такое положение ночного светила приводит к ослаблению умственной концентрации и погружению сознания в мир нереализуемых грез.

Овен

Творческий потенциал Овнов будет на высоте. Представители этого знака смогут легко справляться со всеми невзгодами и блестяще выполнять распоряжения вышестоящего руководства. Возможны серьезные финансовые поступления.

Телец

24 августа пройдет в спокойном ключе. Тельцам стоит сконцентрировать свое внимание на самых близких людях. В вашей любви и поддержке очень нуждаются. Постарайтесь провести время со второй половинкой либо отправьтесь всей семьей в кино или на прогулку.



Близнецы

Отличный день для завязывания новых знакомств и контактов. Близнецам будет легко находить общий язык с незнакомыми людьми. Возможно, в дальнейшем дружба с ними поможет вам добиться серьезных финансовых успехов.



Рак

Неблагоприятный день. Ракам придется столкнуться с завистниками и недоброжелателями. Интриги окружающих могут выбить вас из колеи. Однако падать духом не стоит, нужно взять себя в руки и преодолеть все невзгоды.



Лев

Звезды улыбаются Львам. 24.08 представители этого знака смогут блеснуть своими талантами и поразить окружающих. Однако существует опасность, что вы слишком возгордитесь своими успехами. В таком случае судьба может отвесить болезненный щелбан.

Дева

Сложный день. Девам придется заниматься делами, в которых вы плохо разбираетесь. Однако если вам удастся сконцентрировать все свое внимание, сложные вопросы будут решены в два счета. Не стесняйтесь обращаться за помощью.

Весы

Весам стоит задуматься о поступках, которые они совершали в последние месяцы. Возможно, пришло время попросить прощения у тех, кого вы обидели. Не стоит портить свою карму дурными поступками.



Скорпион

Скорпионам требуется провести время наедине с самим собой. Им необходимо проанализировать успехи и неудачи последнего летнего месяца. Впереди много работы – исправление совершенных ошибок благоприятно скажется на дальнейшей жизни.



Стрелец

Неблагоприятный день. Стрельцам придется много работать, однако результаты трудов вряд ли их удовлетворят. Также лучше отказаться от крупных покупок и вложений денежных средств в сомнительные проекты.



Козерог

Звезды предупреждают Козерогов о возможных проблемах на работе 24.08.2021. Скорее всего, их причиной станет зависть со стороны менее успешных коллег. Постарайтесь философски отнестись к происходящему и не унывайте.



Водолей

Сложный день. Не исключено получение травм. Водолеям следует как можно внимательнее отнестись к собственному здоровью. Лучше избегать шумные компании и посиделки. Проведите вторник дома или в компании самых близких людей.



Рыбы

От поездок или похода в гости лучше воздержаться 24 августа. Рыбы будут чувствовать нестабильность своего настроения и могут сорваться на окружающих. Лучше всего заняться творчеством или сходить на концерт.

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