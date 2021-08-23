Во вторник нежелательно совершать крупные покупки

24 августа православные чтят память священномученика Евпла, служившего в церкви в городе Катания. Он пострадал за свою веру в период великого гонения на христиан. В 304 году святого поймали и казнили.

Традиции и обычаи в день Евпла

Народное название дня – Белый конь. Наши предки верили, что в ночь на 24 августа по кладбищам бродят привидения. В соответствии с легендой, из болота выбегает белая лошадь и проносится мимо захоронений. Животное якобы ищет своего пропавшего хозяина. Встреча со скакуном не сулила ничего хорошего.

Крестьяне старались обходить стороной болота. Считалось, что тот, кто ослушается, станет жертвой нечистых сил.

К 24 августа созревала облепиха. Люди собирались семьями и шли собирать эту полезную ягоду. Кисло-сладкие плоды шли на варенье и другие заготовки.

В этот день было принято стричь овец. Хозяйки изготавливали нитки из шерсти этих животных, а после брались за вязание.

Что нельзя делать 24 августа

В день Евпла нежелательно распивать спиртное. В противном случае, как говорили наши предки, можно разгневать покойных близких.

Во вторник нельзя отправляться на рыбалку или просто проводить время рядом с водой. Велик риск утонуть.

Лучше отказаться от крупных покупок, иначе можно навлечь на себя финансовые неприятности.

Приметы на 24 августа

В лесу много орехов, но мало грибов – зима будет морозной.

В этот день стоит солнечная погода – в сентябре будет мало дождей.

Поутру над рекой стелется туман – неделя выдастся теплой.

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