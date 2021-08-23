Приметы на 24 августа: что нельзя делать в день Евпла

Приметы на 24 августа: что нельзя делать в день Евпла
Фото: Julia Moll/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Во вторник нежелательно совершать крупные покупки

24 августа православные чтят память священномученика Евпла, служившего в церкви в городе Катания. Он пострадал за свою веру в период великого гонения на христиан. В 304 году святого поймали и казнили.

Традиции и обычаи в день Евпла

Народное название дня – Белый конь. Наши предки верили, что в ночь на 24 августа по кладбищам бродят привидения. В соответствии с легендой, из болота выбегает белая лошадь и проносится мимо захоронений. Животное якобы ищет своего пропавшего хозяина. Встреча со скакуном не сулила ничего хорошего.

Крестьяне старались обходить стороной болота. Считалось, что тот, кто ослушается, станет жертвой нечистых сил.

К 24 августа созревала облепиха. Люди собирались семьями и шли собирать эту полезную ягоду. Кисло-сладкие плоды шли на варенье и другие заготовки.

В этот день было принято стричь овец. Хозяйки изготавливали нитки из шерсти этих животных, а после брались за вязание.

Что нельзя делать 24 августа

В день Евпла нежелательно распивать спиртное. В противном случае, как говорили наши предки, можно разгневать покойных близких.

Во вторник нельзя отправляться на рыбалку или просто проводить время рядом с водой. Велик риск утонуть.

Лучше отказаться от крупных покупок, иначе можно навлечь на себя финансовые неприятности.

Приметы на 24 августа

  • В лесу много орехов, но мало грибов – зима будет морозной.
  • В этот день стоит солнечная погода – в сентябре будет мало дождей.
  • Поутру над рекой стелется туман – неделя выдастся теплой. 

Ранее "Утро.ру" рассказало, в какие месяцы нельзя заключать брак. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Литва пригрозила России новыми санкциями за "оккупацию" Крыма

Президент заявил, что страна признает украинский суверенитет

Не выключили микрофоны: личные переговоры Путина с Шойгу случайно выдали в эфир

Президент обсуждал с министром действия адмирала Тихоокеанского флота

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей