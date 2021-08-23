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24 августа православные чтят память священномученика Евпла, служившего в церкви в городе Катания. Он пострадал за свою веру в период великого гонения на христиан. В 304 году святого поймали и казнили.
Народное название дня – Белый конь. Наши предки верили, что в ночь на 24 августа по кладбищам бродят привидения. В соответствии с легендой, из болота выбегает белая лошадь и проносится мимо захоронений. Животное якобы ищет своего пропавшего хозяина. Встреча со скакуном не сулила ничего хорошего.
Крестьяне старались обходить стороной болота. Считалось, что тот, кто ослушается, станет жертвой нечистых сил.
К 24 августа созревала облепиха. Люди собирались семьями и шли собирать эту полезную ягоду. Кисло-сладкие плоды шли на варенье и другие заготовки.
В этот день было принято стричь овец. Хозяйки изготавливали нитки из шерсти этих животных, а после брались за вязание.
В день Евпла нежелательно распивать спиртное. В противном случае, как говорили наши предки, можно разгневать покойных близких.
Во вторник нельзя отправляться на рыбалку или просто проводить время рядом с водой. Велик риск утонуть.
Лучше отказаться от крупных покупок, иначе можно навлечь на себя финансовые неприятности.
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