Приметы на 25 августа: что нельзя делать в день Фоти Поветенного

Приметы на 25 августа: что нельзя делать в день Фоти Поветенного
Фото: pixabay.com
Ссора с близкими людьми сулит долгую разлуку

25 августа православная церковь чтит память Фотия и Аникиты. Эти мученики были родными – племянником и дядей. Они пострадали из-за своей веры. Император Диоклетиан приказал сжечь обоих в печи, но пламя не тронул ни Фотия, ни Аникиту. 

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ В день Фоти Поветенного

Как правило, в этот день наши предки занимались занимались уборкой поветей. Отсюда и название. Обязательно нужно было разложить летнюю упряжь, борону и соху. Рекомендовалось навести порядок в нежилых помещениях так. 

С помощью веника из вереска выгоняли из дома негатив и нечистую силу. Также на Руси 25 августа было принято сеять озимые культуры, собирать созревшую черемуху, а после печь с ней пироги и варить варенье на зиму. 

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 25 АВГУСТА

  • Крайне не рекомендуется передавать ребенку еду через костер. Считалось, что из-за этого малыш может вырасти преступником, начать воровать. 
  • Будьте вежливыми в отношении близких вам людей. Ссоры в день Фоти Поветенного ни к чему, потому что сулят очень долгую разлуку. 
  • Шумные вечеринки и посиделки с друзьями 25 августа тоже лучше не устраивать. 
  • Воздержитесь от употребления алкоголя. 


ПРИМЕТЫ НА 25 АВГУСТА

  • Изморозь с утра – к богатому урожаю озимых. 
  • 25 августа дождливо  – солнечных дней в начале осени будет немного. 
  • Хорошая погода в этот день говорит о богатом урожае белых грибов. 
  • Петухи теряют перья – к затяжной осени. 
  • В воздухе сыро, но дождь при этом не идет – ждите ненастья. 

Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на сентябрь 2021 года для всех знаков зодиака. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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