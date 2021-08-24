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25 августа православная церковь чтит память Фотия и Аникиты. Эти мученики были родными – племянником и дядей. Они пострадали из-за своей веры. Император Диоклетиан приказал сжечь обоих в печи, но пламя не тронул ни Фотия, ни Аникиту.
ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ В день Фоти Поветенного
Как правило, в этот день наши предки занимались занимались уборкой поветей. Отсюда и название. Обязательно нужно было разложить летнюю упряжь, борону и соху. Рекомендовалось навести порядок в нежилых помещениях так.
С помощью веника из вереска выгоняли из дома негатив и нечистую силу. Также на Руси 25 августа было принято сеять озимые культуры, собирать созревшую черемуху, а после печь с ней пироги и варить варенье на зиму.
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