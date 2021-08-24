Ссора с близкими людьми сулит долгую разлуку

25 августа православная церковь чтит память Фотия и Аникиты. Эти мученики были родными – племянником и дядей. Они пострадали из-за своей веры. Император Диоклетиан приказал сжечь обоих в печи, но пламя не тронул ни Фотия, ни Аникиту.

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ В день Фоти Поветенного

Как правило, в этот день наши предки занимались занимались уборкой поветей. Отсюда и название. Обязательно нужно было разложить летнюю упряжь, борону и соху. Рекомендовалось навести порядок в нежилых помещениях так.

С помощью веника из вереска выгоняли из дома негатив и нечистую силу. Также на Руси 25 августа было принято сеять озимые культуры, собирать созревшую черемуху, а после печь с ней пироги и варить варенье на зиму.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 25 АВГУСТА

Крайне не рекомендуется передавать ребенку еду через костер. Считалось, что из-за этого малыш может вырасти преступником, начать воровать.

Будьте вежливыми в отношении близких вам людей. Ссоры в день Фоти Поветенного ни к чему, потому что сулят очень долгую разлуку.

Шумные вечеринки и посиделки с друзьями 25 августа тоже лучше не устраивать.

Воздержитесь от употребления алкоголя.





ПРИМЕТЫ НА 25 АВГУСТА

Изморозь с утра – к богатому урожаю озимых.

25 августа дождливо – солнечных дней в начале осени будет немного.

Хорошая погода в этот день говорит о богатом урожае белых грибов.

Петухи теряют перья – к затяжной осени.

В воздухе сыро, но дождь при этом не идет – ждите ненастья.

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