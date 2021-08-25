Гороскоп на 26 августа 2021 года

Гороскоп на 26 августа 2021 года
Фото: Утро.ру
Звезды подскажут, как добиться успеха в делах

Для многих звездных домов четверг окажется благоприятным днем. Удача будет сопутствовать им в любовных и семейных делах. Однако некоторым придется столкнуться с серьезными преградами на пути к успеху.

Овен

Овнам будет везти в финансовой сфере. Представители этого знака с легкостью справятся с любыми задачами вышестоящего руководства. При этом в личных делах могут начаться трудности.

Телец 

Тельцы наконец-то смогут разобраться с застарелым семейным конфликтом. Не бойтесь отстаивать свою позицию. В четверг окружающие будут настроены на вашу волну и сумеют понять приведенные вами доводы.

Близнецы

Благоприятный день. Удача улыбнется Близнецам. Возможно крупное финансовое поступление или повышение на работе. Руководители наконец-то заметят ваши успехи.

Рак

Сложный день. Раки будут ощущать тревогу и беспокойство. Четверг лучше провести дома, занимаясь любимым делом. Шумные компании следует избегать.

Лев

Звезды уверяют, что 26 августа Львам повезет в любовных делах. Возможно новое приятное знакомство, которое обещает перерасти в бурный роман и даже может закончиться свадьбой. От крупных покупок лучше воздержаться.

Дева

Астрологи советуют Девам провести четверг в компании самых близких друзей и родственников. Отличной идеей будет отправиться на природу. Деловые вопросы по возможности лучше отложить. В эту дату от вашей трудовой деятельности не будет много толку.

Весы

Весам стоит быть готовыми к неожиданному известию. Возможно, в первые минуты оно сильно вас опечалит. Однако не стоит унывать, в конце концов, ситуация разрешится в вашу пользу. От вас требуется сдержанность и позитивный настрой.

Скорпион 

Скорпионы будут на коне. В четверг они с легкостью разберут дела, скопившиеся за рабочую неделю. В семье также будет царить покой и гармония. Возможны крупные финансовые поступления или выгодное предложение от партнеров.

Стрелец 

Стрельцам стоит проанализировать поступки, которые они совершали в последнее время. Возможно именно из-за них вы чувствуете некоторую неудовлетворенность жизнью. Не бойтесь исправлять свои ошибки и просить прощения.

Козерог

26.08 жизнь Козерогов может измениться кардинальным образом. Велика вероятность, что вам придется наконец-то принять судьбоносные решения. Не бойтесь перемен, они принесут в вашу жизнь желанную гармонию.

Водолей

Спокойный день. Водолеи проведут четверг в привычных бытовых хлопотах. Никаких серьезных жизненных перипетий не предвидится. От вложения денежных средств в новое дело лучше воздержаться.

Рыбы 

Рыбам предстоит серьезный разговор на работе. Допущенная много месяцев назад ошибка может оказаться роковой. Однако не унывайте, все можно исправить. Все что нужно – взять себя в руки и приготовиться к упорному труду. В семье будет царить покой и гармония.

Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на сентябрь 2021 года для всех знаков зодиака.  

Ольга ФЕДОРОВА

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