Приметы на 26 августа: что нельзя делать в день Максима Исповедника

Приметы на 26 августа: что нельзя делать в день Максима Исповедника
Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Нельзя в эту дату отправляться лес в одиночку

26 августа православная церковь чтит память Максима Исповедника, который активно боролся с ересью, и Тихона Страстного, который считался одним из самых лучших богословов на Руси. 

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ В ДЕНЬ Максима Исповедника

Как правило, 26 августа проводили за работой. Крестьяне, например, отправлялись в поле, наводили порядок в хлевах. Погреба обязательно нужно было заполнить сухой соломой. 

Также было принято отгонять от себя и близких нечисть. Для этого читали специальные заговоры, а по углам развешивали полынь и чертополох. Первой иногда окуривали помещение. 

Хозяйки устраивали дома генеральную уборку, готовили хозяйство к зиме и холодам. 

Ночью наблюдали за небом. На Руси верили, что сколько звезд на небосводе – столько и будет хороших известий. 

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 26 АВГУСТА

  • Если у вас на этот день была запланирована рыбалка, то стоит отказаться от этой затеи. 26 августа лучше не отходить далеко от дома. 
  • Запрещается в день Максима Исповедника ходить одному в лес. Злые духи могут напасть. Возьмите с собой кого-нибудь за компанию. 
  • Не повышайте голос на детей. Это может сулить серьезные неприятности. 
  • Также не нужно собирать грибы. Считалось, что они в дом беду принесут. 

ПРИМЕТЫ НА 26 АВГУСТА

  • С утра стоит ветреная погода – сентябрь будет теплым. 
  • Сова в лесу всю ночь ухала – скоро похолодает. 
  • Луна на небе холодная и бледная – к малоснежной, но суровой зиме. 
  • Нет ветра целый день, значит, что скоро дожди зарядят. 
  • Весь день стоит хорошая погода – зима будет теплой.

Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на сентябрь 2021 года для всех знаков зодиака. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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