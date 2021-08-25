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26 августа православная церковь чтит память Максима Исповедника, который активно боролся с ересью, и Тихона Страстного, который считался одним из самых лучших богословов на Руси.
Как правило, 26 августа проводили за работой. Крестьяне, например, отправлялись в поле, наводили порядок в хлевах. Погреба обязательно нужно было заполнить сухой соломой.
Также было принято отгонять от себя и близких нечисть. Для этого читали специальные заговоры, а по углам развешивали полынь и чертополох. Первой иногда окуривали помещение.
Хозяйки устраивали дома генеральную уборку, готовили хозяйство к зиме и холодам.
Ночью наблюдали за небом. На Руси верили, что сколько звезд на небосводе – столько и будет хороших известий.
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