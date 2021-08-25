Нельзя в эту дату отправляться лес в одиночку

26 августа православная церковь чтит память Максима Исповедника, который активно боролся с ересью, и Тихона Страстного, который считался одним из самых лучших богословов на Руси.

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ В ДЕНЬ Максима Исповедника

Как правило, 26 августа проводили за работой. Крестьяне, например, отправлялись в поле, наводили порядок в хлевах. Погреба обязательно нужно было заполнить сухой соломой.

Также было принято отгонять от себя и близких нечисть. Для этого читали специальные заговоры, а по углам развешивали полынь и чертополох. Первой иногда окуривали помещение.

Хозяйки устраивали дома генеральную уборку, готовили хозяйство к зиме и холодам.

Ночью наблюдали за небом. На Руси верили, что сколько звезд на небосводе – столько и будет хороших известий.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 26 АВГУСТА

Если у вас на этот день была запланирована рыбалка, то стоит отказаться от этой затеи. 26 августа лучше не отходить далеко от дома.

Запрещается в день Максима Исповедника ходить одному в лес. Злые духи могут напасть. Возьмите с собой кого-нибудь за компанию.

Не повышайте голос на детей. Это может сулить серьезные неприятности.

Также не нужно собирать грибы. Считалось, что они в дом беду принесут.

ПРИМЕТЫ НА 26 АВГУСТА

С утра стоит ветреная погода – сентябрь будет теплым.

Сова в лесу всю ночь ухала – скоро похолодает.

Луна на небе холодная и бледная – к малоснежной, но суровой зиме.

Нет ветра целый день, значит, что скоро дожди зарядят.

Весь день стоит хорошая погода – зима будет теплой.

Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на сентябрь 2021 года для всех знаков зодиака.

