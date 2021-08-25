Для каких знаков зодиака 2022 год станет удачным: прогноз от Павла Глобы

Каким знакам зодиака повезет в 2022: прогноз от Павла Глобы
Фото: Утро.ру
Совсем скоро представители 6 звездных домов начнут пожинать плоды своей усердной работы

В 2022 году у шести знаков зодиака наконец появится возможность спокойно выдохнуть и насладиться жизнью. Госпожа удача будет следовать по пятам, помогая найти выход даже из самых запутанных ситуаций. Кому повезет в следующем году, рассказал Павел Глоба. 

Овен

Овнам 2022 год подарит множество приятных сюрпризов, которые представители знака начнут получать уже в январе. В первом квартале будущего года Окнам нужно будет наметить планы на будущее. Это позволит преумножить имеющиеся богатства. Но не торопитесь тратить накопленное. У одиноких представителей знака появится шанс встретить любовь всей своей жизни. 

Близнецы 

Представители знака наконец-то ощутят, что вся та работа, которую они проделали, была не зря. В мае звезды рекомендуют Близнецам сменить место работы. Настало время двигаться дальше. В первом полугодии не исключены семейные трудности. Но вы сможете найти решение, если не поддадитесь соблазнам.

Дева 

В 2022 звезды рекомендуют Девам заняться созданием семьи, обустроить совместный быт. Представители знака будут буквально тонуть в любви. Именно поддержка и забота близких поможет вам преодолеть все рабочие неурядицы. 

Весы

Не бойтесь действовать. Все в ваших руках. Если давно хотели что-то изменить в своей жизни, тогда в 2022 активнее проявляйте инициативу. Избегайте уж слишком заманчивых предложений, сомнительных знакомств. Летом Весы могут обогатиться. Но уже в конце года, ближе к ноябрю, накопленным средствам найдется применение. 

СКОРПИОН 

Удача будет благоволить Скорпионам. Представители этого знака смогут добиться всех поставленных целей, если проявят упорство и стремление. Также не бойтесь впускать в свою жизнь новых людей. Когда почувствуете, что нуждаетесь в отдыхе, отправляйтесь в путешествие. 

Водолей 

У Водолеев в 2022 все будет получаться само по себе. Представителям знака придется прикладывать минимальные усилия для того, чтобы достичь поставленных целей. В первом квартале будущего года возможно повышение на работе. Летом появится время на отдых, а уже следующей осенью Водолеи поймут, куда двигаться дальше. 

Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на сентябрь 2021 года для всех знаков зодиака. 

Источник: Novyjgod.com ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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