Беды и несчастья: у каких знаков зодиака наступит черная полоса в сентябре

Беды и несчастья: у каких знаков зодиака наступит черная полоса в сентябре
Fred de Noyelle / GODONG/www.globallookpress.com
Трем представителям зодиакального круга придется крайне несладко в начале осени

В предстоящем сентябре Юпитер окажется в крайне напряженном положении для некоторых представителей зодиакального круга. Иными словами, для некоторых первый месяц осени рискует стать довольно проблемным. Невезение коснется тех, чьи планеты окажутся в квадратуре с Сатурном и Плутоном, утверждает астролог Наталья Коляда.

Дева

Финансы де, предупреждают звезды, могут резко опустить. Предстоят массовые непредвиденные и хозяйственные траты: что-то нужно заплатить за детей и хобби с увлечениями. Астрологи рекомендуют девам не засиживаться в ресторанах и воздерживаться пока что от крупных покупок.

Особое предупреждение для любителей азартных игр – крупный проигрыш может дойти до точки невозврата. Возьмите себя в руки и откажитесь от столь пагубной привычки. Найдите себе другое дело.

Рак

Крайнее невезение в межличностных отношениях – как в профессии, так и дома. Остерегайтесь ссор и расставаний. Не исключено, что рабочие склоки на этот раз могут вполне обернуться увольнением. Трезво воспринимайте критику и идите на компромиссы. Не запускайте своих дел – вам крайне важно контролировать текущие процессы. Ваша судьба, в конце-концов, зависит исключительно от вас.

Тельцы

Схожие неприятности на работе – все прекрасно понимают, как давят и выдыхают всякие зачатки энтузиазма и вдохновения рутинные обязательства. Командировки, конференции, семинары и "общие сборы" с разбором полетов в кабинете начальства рискуют оказаться безуспешными от слова "совсем". Издалека вам тоже могут прислать весточку неприятных известий. Дает знать о себе здоровье – нервы и сидячая работа не проходят мимо организма.

Ранее астролог Павел Глоба рассказал, каким знакам зодиака суждено обогатиться в 2022 году.

Источник: "Астромеридиан"
Игорь ЛУКЬЯНОВ

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