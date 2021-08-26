В пятницу никому нельзя рассказывать о своих плохих снах

27 августа православные чтят память Михея, который был одним из 12 пророков. Он предсказал падение Иудеи после того, как явился Христос.

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ В ДЕНЬ Михея-тиховея

Наши предки 27 августа большое внимание уделяли полевым работам и сбору урожая. В этом непростом занятии также было принято помогать сиротам и пожилым.

Женщины в день Михея-тиховея убирали летние вещи подальше, доставая из гардероба теплые наряды. Начиналась активная подготовка к предстоящей осени. Некоторые ходили на рынок, покупая новые вещи, которые было принято заговаривать на счастье.

Также почитали каменщиков, которые на Руси очень ценились. Представителей этой профессии даже побаивались, потому что считали, что если их должным образом не уважить, то они могут насолить так, что вся семья будет жить плохо.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ в день Михея-тиховея

27 августа лучше исключить из своего рациона мясные продукты и молоко.

Запрещалось также употреблять алкоголь. Считалось, что нарушивший запрет в будущем столкнется с серьезными неудачами.

Постарайтесь ни с кем не ссориться. Особенно со старшими.

В случае, если приснился нехороший сон, то не спешите делиться подробностями с окружающими. Иначе кошмар может воплотиться наяву.

Девушкам в день Михея-тиховея не рекомендовалось носить старую одежду, иначе замуж поздно выйдет.





ПРИМЕТЫ НА 27 АВГУСТА

Туман с утра говорил о том, что скоро установится дождливая погода.

Сильный ветер – к дождливому сентябрю.

Журавли в этот день улетели в теплые страны – в октябре ударят морозы.

У тополя влажные листья – к дождю.