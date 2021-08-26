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27 августа православные чтят память Михея, который был одним из 12 пророков. Он предсказал падение Иудеи после того, как явился Христос.
Наши предки 27 августа большое внимание уделяли полевым работам и сбору урожая. В этом непростом занятии также было принято помогать сиротам и пожилым.
Женщины в день Михея-тиховея убирали летние вещи подальше, доставая из гардероба теплые наряды. Начиналась активная подготовка к предстоящей осени. Некоторые ходили на рынок, покупая новые вещи, которые было принято заговаривать на счастье.
Также почитали каменщиков, которые на Руси очень ценились. Представителей этой профессии даже побаивались, потому что считали, что если их должным образом не уважить, то они могут насолить так, что вся семья будет жить плохо.
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