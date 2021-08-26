Гороскоп на 27 августа 2021 года

Гороскоп на 27 августа 2021 года
Фото: Утро.ру
Звезды подскажут, как лучше распланировать свой день

В этот день важно отказаться от спешки, особенно когда речь идет о сложных задачах. До обеда многие представители зодиакального круга столкнутся с трудностями. Не исключены споры и небольшие конфликты. Ближе к вечеру напряжение спадет.

Овен

В пятницу Овнов ждут неприятности на личном фронте. Может произойти крупная ссора со второй половинкой. Постарайтесь сгладить все острые углы и устроить сюрприз для любимого человека. Будьте внимательны на работе – одна ошибка может привести к неприятным последствиям.

Телец

27 августа многие Тельцы будут чувствовать себя измотанными. Прийти в себя поможет времяпровождение в кругу близких или друзей. Постарайтесь не зацикливаться на негативных моментах, иначе вгоните себя в уныние.

Близнецы

Близнецов ждет благоприятный день. У вас появится шанс приятно провести время с близкими. А вот для решения деловых вопросов день не подходит. Вам вряд ли удастся добиться хоть каких-то успехов. И не закрывайте глаза на проблемы со здоровьем.

Рак

В пятницу Раки смогут воплотить в жизнь заветные мечты. Звезды и успех будут на вашей стороне, поэтому не упустите шанс. Смело отправляйтесь за крупными покупками – новые вещи сослужат вам хорошую службу.

Лев

27.08.21 Львам нежелательно спешить. Соберитесь с мыслями и возьмитесь за решение поставленных перед собой задач. Перед тем, как принять важное решение, взвесьте все "за" и "против".

Дева

Звезды обещают Девам улучшение финансового состояния. Но вполне возможно, что для этого придется предпринять определенные действия. Например, стоит подойти к начальству и поговорить о повышении заработной платы.

Весы

Если Весы хотят добиться успехов в карьерном плане, то необходимо проявить целеустремленность и настойчивость. Новые знакомства на работе могут вылиться в надежное сотрудничество.

Скорпион

Многие Скорпионы переживают непростое время в отношениях со второй половинкой. Однако не стоит унывать – в скором времени ситуация изменится в лучшую сторону. Постарайтесь не взваливать на себя слишком много обязанностей – есть риск перегореть.

Стрелец

У Стрельцов появится шанс показать свои лучшие качества и благодаря этому найти единомышленников. Вы добьетесь больших успехов, если будете трудолюбивы и внимательны. Не доверяйте малознакомым людям – кто-то из них хочет вас подставить.

Козерог

Козерогов ждет напряженный день. На вашем пути будут встречаться различные трудности. Не стоит опускать руки – со временем все разрешится. Не пренебрегайте своим здоровьем, иначе столкнетесь с осложнениями.

Водолей

27 августа – неудачный день для решения важных вопросов. Лучше отложить подобные дела на более благоприятное время. Постарайтесь правильно расставить приоритеты в личных отношениях, иначе ссор не избежать.

Рыбы

В этот день Рыбы смогут разобраться со старыми проблемами и определиться, в каком направлении двигаться. Не прогибайтесь под окружающих, в противном случае потеряете свой авторитет среди коллег. 

Ранее "Утро.ру" рассказало, у каких знаков зодиака наступит черная полоса в сентябре. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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