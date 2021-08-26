Некоторым представителям звездных домов не грозит одиночество

Некоторые супруги разводятся вскоре после вступления в брак. Причины кроются как в несхожести характеров и бытовых разногласиях, так и в других негативных факторах. Астрологи рассказали, каким представителям зодиакального круга не грозит подобный сценарий.

Тельцы

Представители этого знака зодиака точно знают, чего они хотят. Данное качество Тельцов очень нравится их партнерам. Кроме того, они обладают мощной энергетикой и необыкновенной проницательностью. Женщины и мужчины, рожденные под этим созвездием, не столкнутся с одиночеством.

Раки

В серьезные отношения с Раками как правило вступают те, кто мечтает жить долго и счастливо под одной крышей. Представительницы прекрасного пола, рожденные в период с 21 июня по 22 июля, становятся прекрасными хозяйками и заботливыми матерями. Что касается мужчин-Раков, то они будут буквально носить на руках свою избранницу.

Девы

Многие Девы имеют представления о том, какой должна быть их вторая половинка. Несмотря на то, что поиск избранника/избранницы по определенным параметрам может затянуться, они все равно достигнут своей цели. Счастье точно не обойдет представителей этого звездного дома стороной. В награду они получат надежного и любящего партнера, рядом с которым захочется провести всю жизнь.

Ранее астролог Наталья Коляда рассказала, кому из знаков зодиака грозят неприятности в сентябре.