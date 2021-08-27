Гороскоп на 28 августа 2021 года

Гороскоп на 28 августа 2021 года
Фото: Утро.ру
Некоторых представителей зодиакального круга будет сопровождать удача

Многих ждет напряженный день, полный споров и недопонимания с окружающими. Чтобы не навлечь на себя неприятности, стоит контролировать свои эмоции. Ближе к вечеру появится шанс завершить старое дело.

Овен

В субботу Овнам желательно провести время со своей второй половинкой, иначе конфликта не избежать. Звезды предупреждают – вы можете получить неприятные новости от близких. Постарайтесь по возможности разобраться с накопившимися задачами, иначе этом ком будет только расти.  

Телец

28 августа Тельцам важно контролировать свою речь. В противном случае вы рискуете ввязаться в какой-то скандал. Не ведитесь на провокации – некоторые специально выбивают вас из колеи. Поберегите нервы и найдите время на отдых.

Близнецы

В этот день Близнецы могут столкнуться с трудностями в личной жизни. Если вы не захотите пойти на компромисс, то финал будет не очень приятным. Постарайтесь сгладить все острые углы и перевести разговор с любимым человеком в положительное русло.

Рак

28.08.21 Раки могут спокойно отправляться за крупными покупками. Астрологи заверяют, что все риски обойдут вас стороной. Не ведитесь на поводу у эмоций – необдуманное заявление может навлечь на вас большие проблемы.

Лев

Звезды обещают Львам улучшение материального состояния. Если вы найдете подход к начальству, то откроете для себя новый источник дохода. В субботу коллеги и руководство по достоинству оценят все ваши старания.

Дева

Девам не стоит перегружать себя, иначе это приведет к проблемам со здоровьем. Разобраться в том, чего вы действительно хотите, поможет времяпровождение наедине со своими мыслями. Не забывайте про отдых! 

Весы

Весы рискуют попасть в долговую яму. Вам желательно поискать дополнительные источники доходов – удача будет на вашей стороне. Не стесняйтесь обращаться за помощью к близким или друзьям. Они точно не оставят вас в беде.

Скорпион

День подходит для того, чтобы взяться за свое здоровье. В этом плане Скорпионам не следует надеяться на везение. Свободное время постарайтесь провести в кругу семьи. Близкие тоже нуждаются в вашем внимании.

Стрелец

В этот день у Стрельцов появится шанс подписать выгодный контракт, который в будущем принесет неплохую прибыль. Постарайтесь спокойно относиться к любым изменениям в жизни. Все перемены будут только к лучшему.

Козерог

28 августа Козероги наконец-то увидят результат после завершения сложного дела. Вы сможете наладить отношения с коллегами и укрепить свой авторитет. Постарайтесь не впадать в уныние, иначе не добьетесь благосклонности звезд.

Водолей

Водолеев ждет достаточно напряженный день. Проявите настойчивость и трудолюбие, чтобы добиться успехов. Вполне возможно, что вы поймете, как поспособствовать улучшению материального положения.

Рыбы

В субботу Рыбы смогут взяться за новое и интересное дело. Не бойтесь делать первый шаг на пути к переменам. Все действия с финансами принесут положительный результат. Главное не спешить и анализировать ситуацию. 

Ранее "Утро.ру" рассказало, у каких знаков зодиака брак будет самым крепким. 

Анастасия ГОРЮНОВА
новости партнеров

Россияне "продают душу" МФО

Финансовое поведение все большего числа россиян продолжает вызывать недоумение

"Газпром" вынужден придумать план Б по "Северному потоку-2" из-за решения Европы

У российского монополиста остались сложные пути для возможности заполнить на 100% новую трубу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей