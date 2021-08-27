Некоторых представителей зодиакального круга будет сопровождать удача

Многих ждет напряженный день, полный споров и недопонимания с окружающими. Чтобы не навлечь на себя неприятности, стоит контролировать свои эмоции. Ближе к вечеру появится шанс завершить старое дело.

Овен

В субботу Овнам желательно провести время со своей второй половинкой, иначе конфликта не избежать. Звезды предупреждают – вы можете получить неприятные новости от близких. Постарайтесь по возможности разобраться с накопившимися задачами, иначе этом ком будет только расти.

Телец

28 августа Тельцам важно контролировать свою речь. В противном случае вы рискуете ввязаться в какой-то скандал. Не ведитесь на провокации – некоторые специально выбивают вас из колеи. Поберегите нервы и найдите время на отдых.

Близнецы

В этот день Близнецы могут столкнуться с трудностями в личной жизни. Если вы не захотите пойти на компромисс, то финал будет не очень приятным. Постарайтесь сгладить все острые углы и перевести разговор с любимым человеком в положительное русло.

Рак

28.08.21 Раки могут спокойно отправляться за крупными покупками. Астрологи заверяют, что все риски обойдут вас стороной. Не ведитесь на поводу у эмоций – необдуманное заявление может навлечь на вас большие проблемы.

Лев

Звезды обещают Львам улучшение материального состояния. Если вы найдете подход к начальству, то откроете для себя новый источник дохода. В субботу коллеги и руководство по достоинству оценят все ваши старания.

Дева

Девам не стоит перегружать себя, иначе это приведет к проблемам со здоровьем. Разобраться в том, чего вы действительно хотите, поможет времяпровождение наедине со своими мыслями. Не забывайте про отдых!

Весы

Весы рискуют попасть в долговую яму. Вам желательно поискать дополнительные источники доходов – удача будет на вашей стороне. Не стесняйтесь обращаться за помощью к близким или друзьям. Они точно не оставят вас в беде.

Скорпион

День подходит для того, чтобы взяться за свое здоровье. В этом плане Скорпионам не следует надеяться на везение. Свободное время постарайтесь провести в кругу семьи. Близкие тоже нуждаются в вашем внимании.

Стрелец

В этот день у Стрельцов появится шанс подписать выгодный контракт, который в будущем принесет неплохую прибыль. Постарайтесь спокойно относиться к любым изменениям в жизни. Все перемены будут только к лучшему.

Козерог

28 августа Козероги наконец-то увидят результат после завершения сложного дела. Вы сможете наладить отношения с коллегами и укрепить свой авторитет. Постарайтесь не впадать в уныние, иначе не добьетесь благосклонности звезд.

Водолей

Водолеев ждет достаточно напряженный день. Проявите настойчивость и трудолюбие, чтобы добиться успехов. Вполне возможно, что вы поймете, как поспособствовать улучшению материального положения.

Рыбы

В субботу Рыбы смогут взяться за новое и интересное дело. Не бойтесь делать первый шаг на пути к переменам. Все действия с финансами принесут положительный результат. Главное не спешить и анализировать ситуацию.

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