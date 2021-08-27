Приметы на 28 августа: что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы

Приметы на 28 августа: что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы
Фото: pixabay.com
Нежелательно в субботу надевать неудобную обувь

28 августа православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы. В этот день верующие вспоминают, каким был земной путь Девы Марии, а также ее переход к небесной жизни.

В субботу заканчивается Успенский пост, который длился с 14 по 27 августа. В этот период нельзя было употреблять в пищу продукты животного происхождения.

Традиции и обычаи на Успение Пресвятой Богородицы

28 августа по случаю праздника крестьяне устраивали пышный пир. Каждый житель деревни должен был принести на общий стол какое-то угощение, предварительно освященное в церкви.

Кроме того, полевые работники приносили в храм колоски для освящения. Перевязанные лентой растения выкладывали в поле, после чего просили богатого урожая на следующий год.

Было принято общими силами собирать последний урожай. К тому, кто сидел в этот день без дела, наши предки относились с презрением.

Хозяйки на Успение Пресвятой Богородицы консервировали огурцы. Считалось, что соления, заготовленные в этот светлый праздник, пролежат долго и порадуют своим вкусом.

Что нельзя делать 28 августа

В народе верили, что 28 августа ни в коем случае нельзя ходить голыми ногами по росистой траве. Капли воды ассоциировались со слезами людей, оплакивающих Деву Марию. Пройдя по влажному растительному покрову, можно навлечь на себя несчастья.

В этот день нежелательно носить неудобную обувь. В соответствии с поверьями, это сулит ослушавшемуся беды.

Свободным девушкам нельзя стричься в субботу. Чем больше волос срезано, тем дальше от вас будущий возлюбленный.

Приметы на 28 августа

  • В небе появилась радуга – осень выдастся погожей.
  • Большое количество паутины указывало на холодную зиму.
  • Запах полевых цветов более насыщенный, чем обычно – к плохой погоде. 

Ранее "Утро.ру" рассказало, у каких знаков зодиака наступит черная полоса в сентябре. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Россияне "продают душу" МФО

Финансовое поведение все большего числа россиян продолжает вызывать недоумение

В Европе заговорили о продаже "Северного потока - 2"

Для соблюдения европейских нормам России придется расстаться с магистралью, полагают чиновники

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей