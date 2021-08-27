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28 августа православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы. В этот день верующие вспоминают, каким был земной путь Девы Марии, а также ее переход к небесной жизни.
В субботу заканчивается Успенский пост, который длился с 14 по 27 августа. В этот период нельзя было употреблять в пищу продукты животного происхождения.
28 августа по случаю праздника крестьяне устраивали пышный пир. Каждый житель деревни должен был принести на общий стол какое-то угощение, предварительно освященное в церкви.
Кроме того, полевые работники приносили в храм колоски для освящения. Перевязанные лентой растения выкладывали в поле, после чего просили богатого урожая на следующий год.
Было принято общими силами собирать последний урожай. К тому, кто сидел в этот день без дела, наши предки относились с презрением.
Хозяйки на Успение Пресвятой Богородицы консервировали огурцы. Считалось, что соления, заготовленные в этот светлый праздник, пролежат долго и порадуют своим вкусом.
В народе верили, что 28 августа ни в коем случае нельзя ходить голыми ногами по росистой траве. Капли воды ассоциировались со слезами людей, оплакивающих Деву Марию. Пройдя по влажному растительному покрову, можно навлечь на себя несчастья.
В этот день нежелательно носить неудобную обувь. В соответствии с поверьями, это сулит ослушавшемуся беды.
Свободным девушкам нельзя стричься в субботу. Чем больше волос срезано, тем дальше от вас будущий возлюбленный.
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