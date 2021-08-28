В воскресенье нельзя лениться и жадничать

29 августа православные празднуют Ореховый Спас. Он является последним из трех Спасов (есть также Медовый и Яблочный).

В первой половине дня наши предки трудились в поле. Они не забывали и про поход в церковь. Было принято приносить на освящение хлеб и орехи. Вечером семьи собирались за праздничным столом.

Традиции и обычаи на Ореховый Спас

Накануне праздника пожилые жители деревни отправлялись к водоему. Считалось, что по состоянию воды можно определить, какой выдастся осень и зима. Так, если поверхность реки/озера гладкая, то осень будет погожей, а зимние месяцы не повлекут за собой метели.

Кроме того, в этот день необходимо было освящать колодцы и чистить целебные источники.

29 августа наши предки отправлялись в лес за орехами. Их заготавливали на зиму или же сразу использовали во время готовки.

Еще одно народное название дня – Хлебный Спас. Как правило к этому времени заканчивалась жатва. Из зерен полученного урожая хозяйки должны были испечь хлеб или другие мучные изделия.

Что нельзя делать 29 августа

В воскресенье ни в коем случае нельзя сидеть без дела. Также нежелательно жадничать. Считалось, что лень и скупость навлекут на человека неприятности.

Не рекомендуется на Ореховый Спас проводить время в одиночестве. Чтобы переманить удачу на свою сторону, стоит собрать у себя в доме гостей.

Нельзя в этот день скандалить и употреблять нецензурные выражения. В противном случае придется столкнуться с трудностями.

Приметы на 29 августа

Звезды еле видны на небе – к сухой и солнечной погоде.

29 августа идет дождь – осень выдастся теплой.

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