Приметы на 29 августа: что нельзя делать на Ореховый Спас

Приметы на 29 августа: что нельзя делать на Ореховый Спас
Фото: pixabay.com
В воскресенье нельзя лениться и жадничать

29 августа православные празднуют Ореховый Спас. Он является последним из трех Спасов (есть также Медовый и Яблочный).

В первой половине дня наши предки трудились в поле. Они не забывали и про поход в церковь. Было принято приносить на освящение хлеб и орехи. Вечером семьи собирались за праздничным столом.

Традиции и обычаи на Ореховый Спас

Накануне праздника пожилые жители деревни отправлялись к водоему. Считалось, что по состоянию воды можно определить, какой выдастся осень и зима. Так, если поверхность реки/озера гладкая, то осень будет погожей, а зимние месяцы не повлекут за собой метели.

Кроме того, в этот день необходимо было освящать колодцы и чистить целебные источники.

29 августа наши предки отправлялись в лес за орехами. Их заготавливали на зиму или же сразу использовали во время готовки.

Еще одно народное название дня – Хлебный Спас. Как правило к этому времени заканчивалась жатва. Из зерен полученного урожая хозяйки должны были испечь хлеб или другие мучные изделия.

Что нельзя делать 29 августа

В воскресенье ни в коем случае нельзя сидеть без дела. Также нежелательно жадничать. Считалось, что лень и скупость навлекут на человека неприятности.

Не рекомендуется на Ореховый Спас проводить время в одиночестве. Чтобы переманить удачу на свою сторону, стоит собрать у себя в доме гостей.

Нельзя в этот день скандалить и употреблять нецензурные выражения. В противном случае придется столкнуться с трудностями.

Приметы на 29 августа

  • Звезды еле видны на небе – к сухой и солнечной погоде.
  • 29 августа идет дождь – осень выдастся теплой.
  • Журавли отправились на юг – 14 октября, на Покров, ждите холодов. 

Ранее астролог Павел Глоба рассказал, для каких знаков зодиака 2022 год станет удачным. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Россияне "продают душу" МФО

Финансовое поведение все большего числа россиян продолжает вызывать недоумение

В Европе заговорили о продаже "Северного потока - 2"

Для соблюдения европейских нормам России придется расстаться с магистралью, полагают чиновники

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей