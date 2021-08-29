Звезды подскажут, как начать рабочую неделю правильно

Астрологи обещают, что понедельник будет богат на приятные события и новые знакомства, поэтому постарайтесь произвести хорошее впечатление на окружающих. Также обращайте внимание на детали. Представители некоторых знаков 30 августа будут немного рассеянными. Возьмите себя в руки, чтобы избежать трудностей на работе.

Овен

Телец

30.08 Овцы могут встретить человека, который может дать им несколько важных советов, которые помогут улучшить их финансовое благосостояние. Не исключены небольшие неприятности. Не концентрируйтесь на них, потому что проблемы решатся сами собой. Лучше уделите внимание семье и второй половинке.

Целеустремленность Тельцов будет заслуживать восхищения. Ваше трудолюбие не останется без внимания, поэтому 30 августа ждите похвалы от начальства. Во второй половине дня обязательно отдохните. Проведите время в компании приятных людей, которые вдохновят вас на новые подвиги.

Близнецы

Близнецы в понедельник смогут получить неожиданную финансовую прибыль. Не спешите тратить полученные средства. Излишняя щедрость приведет только к неприятностям. Также избегайте ссор с окружающими, будьте аккуратнее в высказываниях, начатый 30.08 конфликт может затянуться.

Рак

Найдите время на себя. Ракам звезды советуют отдохнуть и набраться сил перед приближающейся осенью. Также найдите время на семью. Проведите день вместе, чтобы улучшить отношения и обсудить накопившиеся противоречия. Не исключены интересные знакомства.

Лев

Наслаждайтесь жизнью и не обращайте внимание на мнение окружающих. Звезды также не рекомендуют Львам 30 августа навязывать кому-либо свое мнение. Это может плохо кончиться. У представителей знака появится возможность многого достичь в профессиональном плане. Действуйте!

Дева

Избегайте перенапряжения: и физического, и морального. Девы сейчас немного слабее обычного, поэтому геройствовать не стоит. 30.08.2021 у представителей будет возможность проявить свои навыки, но если чувствуете, что не готовы, тогда обязательно посвятите понедельник отдыху.

Весы

Контролируйте свои эмоции, чтобы избежать неприятностей. Это касается не только личных, но и деловых отношений. 30.08.2021 станет для Весов благоприятным днем, но тот, кому, по вашему мнению, вы можете доверять, подведет вас. Так что держите ухо востро.

Скорпион

Творчество поможет Скорпионам привести мысли в порядок. Также будьте готовы к тому, что в ваш дом 30 августа могут наведаться нежданные гости. Но разговор получится приятным. Ненужные подозрения и сомнения только испортят отношения, поэтому постарайтесь быть вежливыми.

Стрелец

Займитесь спортом. Это избавит вас от негативных мыслей и накопившегося перенапряжения. В этот понедельник Стрельцам нужно контролировать свои расходы, поэтому покупайте только самое необходимое. При знакомстве с новыми людьми не вешайте на них ярлыки и не судите о людях слишком быстро.

Козерог

30 августа ваш позитивный настрой произведет впечатление на окружающих. Но понедельник обещает Козерогам немало испытаний. Благо, рядом с вами будут те люди, которые разделят проблемы вместе с вами. Поддержка близких поможет быстрее справиться с трудностями.

Водолей

Не пренебрегайте своим здоровьем. Звезды советуют следить за тем, что вы едите и пьете. Настало время действовать, поэтому не тратьте время на жалость к себе. Примите свое прошлое и двигайтесь дальше. Только так Водолеи смогут добиться успеха.

Рыбы

Рыб ждет разочарование. Но не падайте духом, потому что в скором времени перед представителями знака откроются невероятные возможности. Также следите за своим здоровьем. Если чувствуете недомогание, тогда самое время обратиться к врачу.

Ранее "Утро.ру" делилось прогнозом от Павла Глобы, который рассказал, каким знакам зодиака повезет в 2022 году.