Приметы на 30 августа: что нельзя делать в день Мирона Ветрогона

Приметы на 30 августа: что нельзя делать в день Мирона Ветрогона
Фото: pixabay.com
На Руси в этот день было принято помогать обездоленным

30 августа православная церковь чтит память мученика Мирона. Он заступился за верующих, которых жестокий правитель Антипатр хотел отправить на мучения. Тогда Мирона приказали бросить в печь, но огонь его не тронул. 

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ  в день Мирона Ветрогона

На Руси 30 августа отмечали день Мирона Ветрогона Позднего. Как правило, в этот день дули сильные ветра. Также наши предки следили за росой и туманом. Если они появлялись с утра, тогда погода обещала быть сухой и теплой. 

Обязательно к этой дате заканчивали полевые работы. Считалось, что если так не сделать, то в следующем году урожай будет плохим. 

Также было принято помогать обездоленным: вдовам, сиротам и старикам. Нужно было нарубить дров, принести их во двор. Если была возможность, делились продуктами. 

Уделяли время и подготовке к зиме и холодам. 

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 30 АВГУСТА

  • Нельзя ничего подниматься с земли. Особенно, если находитесь на перекрестке. Этот запрет связан даже с личными вещами, которые вы сами уронили. 
  • Запрещалось долго смотреть в зеркало. Можно было лишиться своей красоты. 
  • Не рекомендовалось ходить на кладбище, потому в день Мирона Ветрогона призраки умерших ходили друг к другу в гости. 
  • Замуж 30 августа выходить тоже не советовали, иначе жена может быстро стать вдовой. 


ПРИМЕТЫ НА 30 АВГУСТА

  • Туман с утра – к хорошей погоде. 
  • Небо затянуло тучами, значит плохая погода затянется. 
  • С утра солнце алое – ветер будет целый день дуть. 
  • Птицы начали улетать в теплые края – лето к концу подошло. 

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Юлия МИХАЙЛОВА
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