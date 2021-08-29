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30 августа православная церковь чтит память мученика Мирона. Он заступился за верующих, которых жестокий правитель Антипатр хотел отправить на мучения. Тогда Мирона приказали бросить в печь, но огонь его не тронул.
На Руси 30 августа отмечали день Мирона Ветрогона Позднего. Как правило, в этот день дули сильные ветра. Также наши предки следили за росой и туманом. Если они появлялись с утра, тогда погода обещала быть сухой и теплой.
Обязательно к этой дате заканчивали полевые работы. Считалось, что если так не сделать, то в следующем году урожай будет плохим.
Также было принято помогать обездоленным: вдовам, сиротам и старикам. Нужно было нарубить дров, принести их во двор. Если была возможность, делились продуктами.
Уделяли время и подготовке к зиме и холодам.
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