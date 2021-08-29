На Руси в этот день было принято помогать обездоленным

30 августа православная церковь чтит память мученика Мирона. Он заступился за верующих, которых жестокий правитель Антипатр хотел отправить на мучения. Тогда Мирона приказали бросить в печь, но огонь его не тронул.

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ в день Мирона Ветрогона

На Руси 30 августа отмечали день Мирона Ветрогона Позднего. Как правило, в этот день дули сильные ветра. Также наши предки следили за росой и туманом. Если они появлялись с утра, тогда погода обещала быть сухой и теплой.

Обязательно к этой дате заканчивали полевые работы. Считалось, что если так не сделать, то в следующем году урожай будет плохим.

Также было принято помогать обездоленным: вдовам, сиротам и старикам. Нужно было нарубить дров, принести их во двор. Если была возможность, делились продуктами.

Уделяли время и подготовке к зиме и холодам.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 30 АВГУСТА

Нельзя ничего подниматься с земли. Особенно, если находитесь на перекрестке. Этот запрет связан даже с личными вещами, которые вы сами уронили.

Запрещалось долго смотреть в зеркало. Можно было лишиться своей красоты.

Не рекомендовалось ходить на кладбище, потому в день Мирона Ветрогона призраки умерших ходили друг к другу в гости.

Замуж 30 августа выходить тоже не советовали, иначе жена может быстро стать вдовой.





ПРИМЕТЫ НА 30 АВГУСТА

Туман с утра – к хорошей погоде.

Небо затянуло тучами, значит плохая погода затянется.

С утра солнце алое – ветер будет целый день дуть.

Птицы начали улетать в теплые края – лето к концу подошло.

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