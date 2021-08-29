Начало осени принесет немало сюрпризов

Конец лета-начало осени обещает быть противоречивым. Далеко не все планы удастся реализовать, на выполнение некоторых задач будет уходить непривычно много времени. В этом случае звезды рекомендуют просто расслабиться и не воспринимать временные трудности слишком близко к сердцу.

Овен

Вполне вероятно, что Овны почувствуют упадок сил. И будет уж очень не вовремя, потому что на этой неделе представителям знака придется заниматься накопившимися делами. Просто запаситесь терпением и ждите выходных, которые обещают быть очень насыщенными.

Телец

У Тельцов предстоящая неделя пройдет в спокойном и размеренном темпе. Используйте этот момент, чтобы восстановить силы и энергию. Сохраняйте уверенность в себе и не идите на поводу у других. Это позволит избежать трудностей и насладиться затишьем перед интересными поворотами судьбы.

Близнецы

Звезды советуют Близнецам взять себя в руки, отключить эмоции и собраться с мыслями. Из-за собственной рассеянности представители знака рискуют упустить что-то важное. Ближе к выходным ситуация изменится к лучшему, поэтому деловые встречи и переговоры стоит планировать на это время.

Рак

Неделя для Раков будет непростой, поэтому грамотно оценивайте свои силы, не пытаясь переусердствовать и кому-либо что-то доказать. Наоборот, проводите больше времени наедине с собой, прислушивайтесь к чувствам, занимайтесь тем, что вам нравится. Тогда предстоящая неделя подарит вам немало интересных открытий.

Лев

Будьте готовы к тому, что бытовые проблемы затянут вас с головой. Избежать рутины вряд ли удастся, поэтому просто наведите порядок дома, составьте планы на будущее, спланируйте бюджет. Это будет полезно. В конце недели Львов ждут приятные знакомства.

Дева

Поставьте себя во главу всего. Пора перестать сомневаться в себе и начать действовать. Тем более, что время для этого подходящее. Обязательно уделите внимание планированию, чтобы понять, как двигаться дальше. Возможны ссоры со второй половинкой.

Весы

Для Весов эта неделя будет удачна. Особенно это касается тех представителей знака, которые связаны с искусством и творчеством. Ваши идеи будут находить отклик в сердцах окружающих вас людей. Во второй половине недели возможны интересные знакомства, которые могут перерасти во что-то большее.

Скорпион

В начале недели Скорпионы будут особенно продуктивны. Используйте это время, чтобы решить накопившиеся проблемы. Выходные лучше посвятить отдыху. Если такая возможность есть, то обязательно соберитесь с друзьями или навестите родных.

Стрелец

Придется много поработать. Если Стрельцам удастся это сделать, тогда результаты не заставят себя долго ждать. Во второй половине недели уделите внимание себе. Обдумайте планы на будущее. Возможно, стоит подумать о небольшом путешествии.

Козерог

Представители знака будут слишком много думать. В этом нет ничего плохого, потому что это позволит вам понять, чего вы хотите от жизни. Не забудьте записать особенно важные мысли, чтобы потом воплотить задуманное.

Водолей

Водолеям нужно внимательнее относиться к своему здоровью. Можно получить серьезные повреждения, или же дадут о себе знать старые заболевания. Избегайте стресса и слишком тяжелой работы. Проводите время в компании приятных вам людей и не беритесь за серьезные дела на этой неделе.

Рыбы

Виновниками всех своих неприятностей на этой неделе станут сами Рыбы. Не спешите, когда принимаете важные решения. Также стоит быть аккуратнее в словах и не вмешиваться в чужие конфликты. Так вы рискуете остаться крайними и испортить отношения с близкими людьми.

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