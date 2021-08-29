Курс рубля
- Экономисты спрогнозировали курс доллара к концу 2021 года
- Прогноз положительный: когда ждать укрепления рубля
- Российский рубль спасут китайцы?
Конец лета-начало осени обещает быть противоречивым. Далеко не все планы удастся реализовать, на выполнение некоторых задач будет уходить непривычно много времени. В этом случае звезды рекомендуют просто расслабиться и не воспринимать временные трудности слишком близко к сердцу.
Вполне вероятно, что Овны почувствуют упадок сил. И будет уж очень не вовремя, потому что на этой неделе представителям знака придется заниматься накопившимися делами. Просто запаситесь терпением и ждите выходных, которые обещают быть очень насыщенными.
У Тельцов предстоящая неделя пройдет в спокойном и размеренном темпе. Используйте этот момент, чтобы восстановить силы и энергию. Сохраняйте уверенность в себе и не идите на поводу у других. Это позволит избежать трудностей и насладиться затишьем перед интересными поворотами судьбы.
Звезды советуют Близнецам взять себя в руки, отключить эмоции и собраться с мыслями. Из-за собственной рассеянности представители знака рискуют упустить что-то важное. Ближе к выходным ситуация изменится к лучшему, поэтому деловые встречи и переговоры стоит планировать на это время.
Неделя для Раков будет непростой, поэтому грамотно оценивайте свои силы, не пытаясь переусердствовать и кому-либо что-то доказать. Наоборот, проводите больше времени наедине с собой, прислушивайтесь к чувствам, занимайтесь тем, что вам нравится. Тогда предстоящая неделя подарит вам немало интересных открытий.
Будьте готовы к тому, что бытовые проблемы затянут вас с головой. Избежать рутины вряд ли удастся, поэтому просто наведите порядок дома, составьте планы на будущее, спланируйте бюджет. Это будет полезно. В конце недели Львов ждут приятные знакомства.
Поставьте себя во главу всего. Пора перестать сомневаться в себе и начать действовать. Тем более, что время для этого подходящее. Обязательно уделите внимание планированию, чтобы понять, как двигаться дальше. Возможны ссоры со второй половинкой.
Для Весов эта неделя будет удачна. Особенно это касается тех представителей знака, которые связаны с искусством и творчеством. Ваши идеи будут находить отклик в сердцах окружающих вас людей. Во второй половине недели возможны интересные знакомства, которые могут перерасти во что-то большее.
В начале недели Скорпионы будут особенно продуктивны. Используйте это время, чтобы решить накопившиеся проблемы. Выходные лучше посвятить отдыху. Если такая возможность есть, то обязательно соберитесь с друзьями или навестите родных.
Придется много поработать. Если Стрельцам удастся это сделать, тогда результаты не заставят себя долго ждать. Во второй половине недели уделите внимание себе. Обдумайте планы на будущее. Возможно, стоит подумать о небольшом путешествии.
Представители знака будут слишком много думать. В этом нет ничего плохого, потому что это позволит вам понять, чего вы хотите от жизни. Не забудьте записать особенно важные мысли, чтобы потом воплотить задуманное.
Водолеям нужно внимательнее относиться к своему здоровью. Можно получить серьезные повреждения, или же дадут о себе знать старые заболевания. Избегайте стресса и слишком тяжелой работы. Проводите время в компании приятных вам людей и не беритесь за серьезные дела на этой неделе.
Ранее "Утро.ру" делилось прогнозом от Павла Глобы, который рассказал, каким знакам зодиака повезет в 2022 году.
К стремительно дорожающим продуктам питания в России вскоре может добавиться и "молочка"
Кадр сделали на скандальной пресс-конференции, посвященной перевороту в Афганистане