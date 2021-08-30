Не всем в последний день лета улыбнется удача

31 августа многим представителям звездных домов необходимо быть внимательными и осторожными. Если вы хотите добиться успеха в делах, то лучше не сообщать о своих планах окружающим.

Овен

Во вторник Овнам крайне важно контролировать свои эмоции. В противном случае вы окажетесь впутанными в неприятную историю. Перед тем, как делать какие-то выводы, посмотрите на ситуацию с разных ракурсов.

Телец

Звезды предупреждают, что Тельцы в этот день могут лишиться своих накоплений. Незапланированные расходы выбьют вас из колеи. Однако не стоит сильно драматизировать – в скором времени ваше финансовое положение улучшится.

Близнецы

Астрологи обещают Близнецам знакомства с интересными людьми. Скорее всего в будущем эти личности окажут вам помощь. Вечер – отличный период для того, чтобы провести время со второй половинкой.

Рак

31.08.21 Ракам не стоит идти на поводу у своих эмоций. Принимая все близко к сердцу, вы будете портить настроение не только себе, но и близким. У вас появится шанс совершить выгодную покупку, так что смело отправляйтесь в магазин.

Лев

В последний день лета Львам необходимо быть максимально внимательными при работе с документами. Велик риск допустить ошибку и нарваться на неприятности. В скором времени вы сможете продвинуться вверх по карьерной лестнице.

Дева

Во вторник Девы смогут разобраться со старыми проблемами, которые давно не давали покоя. У вас получится наладить отношения с близкими и укрепить с ними связь. Ни в коем случае не лихачьте на дороге, иначе попадете в ДТП.

Весы

В этот день многие Весы почувствуют сильную усталость из-за рутинной работы. Позвольте себе сделать перерыв и расслабиться. Избавиться от накопившегося напряжения вам помогут родные или друзья.

Скорпион

Скорпионам не стоит расстраиваться из-за пустяков. В скором времени вам удастся решить все личные проблемы. Звезды обещают вам приятные сюрпризы, которые быстро поднимут настроение. Не исключены незапланированные расходы.

Стрелец

Стрельцов ждет напряженный день. Вам вряд ли удастся избежать конфликтов в семье или в отношениях со второй половинкой. Некоторым придется решать – сохранять ли союз или нет. Постарайтесь решить проблему, а не идти на поводу у эмоций.

Козерог

Первая половина дня обещает быть плодотворной. Козероги заключат выгодные сделки или получат заманчивые предложения. После обеда желательно как следует отдохнуть. Постоянная погоня за финансами подкосит ваше здоровье.

Водолей

У Водолеев появится шанс улучшить свое материальное положение. Для этого придется приложить немало усилий. Боритесь с ленью и страхами, и тогда удача окажется на вашей стороне. И не бойтесь делать первый шаг навстречу переменам.

Рыбы

Рыбам стоит отказаться от необдуманных действий. Велик риск навлечь на себя проблемы со здоровьем. Анализируйте каждый свой шаг, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. Любителям экстрима нужно быть особенно аккуратными.

Ранее астролог Павел Глоба рассказал, каким знакам зодиака повезет в 2022 году.