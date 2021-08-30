Во вторник нежелательно взаимодействовать с наличными деньгами

31 августа православные чествуют мучеников Флора и Лавра. Святые пострадали за свою веру во втором веке.

На Руси Флор и Лавр считались покровителями лошадей. Наши предки молились святым, прося у них, чтобы животные не голодали и не мучились из-за различных болезней.

Традиции и обычаи в день Флора и Лавра

В этот день крестьяне старались не нагружать лошадей работой. Утром скакунов кормили свежим сеном, после чего вели на речку. Там их отмывали, а затем, ближе к вечеру, отводили к церкви. Животных окропляли святой водой, чтобы никакой недуг к ним не пристал.

Хозяйки выпекали хлебобулочные изделия, символизирующие Лошадиный праздник. Выпечка должна была быть в форме подковы или двухголового коня.

Было принято на Флора и Лавра благодарить конюхов и табунщиков. Их приглашали к столу и угощали пирогом.

Что нельзя делать 31 августа

Во вторник ни в коем случае нельзя жестоко относиться к лошадям. Также нежелательно употреблять в пищу мясо этих животных. Ослушавшийся может навлечь на себя гнев святых.

В этот день не стоит взаимодействовать с наличными деньгами. В последний летний день через купюры будет передаваться негативная энергетика. Поэтому лучше пользоваться дебетовой картой.

31 августа нельзя лениться, иначе, как считали наши предки, не удастся избежать неудач.

Приметы на 31 августа

Облака низко висят над землей – к плохой погоде.

Частое фырканье лошади – к ненастью.

С утра заметно похолодало – осень будет непогожей.

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