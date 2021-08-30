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31 августа православные чествуют мучеников Флора и Лавра. Святые пострадали за свою веру во втором веке.
На Руси Флор и Лавр считались покровителями лошадей. Наши предки молились святым, прося у них, чтобы животные не голодали и не мучились из-за различных болезней.
В этот день крестьяне старались не нагружать лошадей работой. Утром скакунов кормили свежим сеном, после чего вели на речку. Там их отмывали, а затем, ближе к вечеру, отводили к церкви. Животных окропляли святой водой, чтобы никакой недуг к ним не пристал.
Хозяйки выпекали хлебобулочные изделия, символизирующие Лошадиный праздник. Выпечка должна была быть в форме подковы или двухголового коня.
Было принято на Флора и Лавра благодарить конюхов и табунщиков. Их приглашали к столу и угощали пирогом.
Во вторник ни в коем случае нельзя жестоко относиться к лошадям. Также нежелательно употреблять в пищу мясо этих животных. Ослушавшийся может навлечь на себя гнев святых.
В этот день не стоит взаимодействовать с наличными деньгами. В последний летний день через купюры будет передаваться негативная энергетика. Поэтому лучше пользоваться дебетовой картой.
31 августа нельзя лениться, иначе, как считали наши предки, не удастся избежать неудач.
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