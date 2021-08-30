И в работе, и в любви: какие перемены ждут знаки зодиака в первой половине сентября

И в работе, и в любви: какие перемены ждут знаки зодиака в первой половине сентября
Фото: Утро.ру
Настало время с головой погрузиться в дела

С 26 августа по 22 сентября Меркурий будет находиться в знаке Девы. В этот период представителей всех знаков зодиака ждут перемены. Конечно, если они этого захотят. 

Чего ждать в начале сентября 

В начале осени, считает астролог Ирина Сычева, обязательно нужно найти время на решение профессиональных задач. Скорее всего, слишком много усилий для этого прикладывать не придется, потому что положение планеты сделает так, что вам захочется с головой окунуться в работу. 

Используйте это время для того, чтобы разобраться со сложными задачами, которые требуют максимальной концентрации и усидчивости. Если приложить усилия, все пройдет удачно. 

Без работы лучше не сидеть. Скорее всего, оставшиеся без работы знаки зодиака будут ворчливыми и придирчивыми к мелочам. На фоне этого могут возникать конфликты с окружающими. 

Чем заняться в период Меркурия в Деве

  • Можете смело совершать дорогостоящие покупки. Не сомневайтесь, что приобретение вас порадует. 
  • Также этот период подходит для смены работы и учебы. 
  • Запланируйте путешествие или отправляйтесь в оздоровительный отпуск. 
  • На пользу пойдут также занятия творчеством и рукоделием. 

При этом астрологи советуют быть мягче и не критиковать все и вся. Иначе отношения с близкими могут охладеть. Чтобы этого избежать, найдите увлечение, которое понравится всем, а после займитесь этим вместе. 

Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на неделю с 30 августа по 5 сентября. 

Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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