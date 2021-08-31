В среду нельзя жаловаться на свою жизнь

В первый день осени православные чтят память трех мучеников Газских – Тимофея, Агапии и Феклы. Святые пострадали за свою веру в 304-306 годах.

В народе 1 сентября прозвали днем Феклы-свекольницы. А все потому, что в этот период наши предки брались за уборку корнеплодов. Из овощной культуры выжимали сок. Считалось, что он обладает особыми целебными свойствами и может излечить от разных недугов.

Например, от зубной боли помогал избавиться кусочек свежей свеклы. Его нужно было приложить к десне.

Традиции и обычаи в день Феклы-свекольницы

1 сентября было принято собираться за праздничным столом и подводить итоги прошедших месяцев. Примечательно, что до 1699 года Новый год праздновался именно в первый осенний день.

Крестьяне молились Богу, прося у него сил и благополучия.

На Феклу-свекольницу, как правило, устанавливалась теплая погода. Поэтому наши предки не упускали шанс и отправлялись в поле.

Что нельзя делать 1 сентября

В этот день не стоит жаловаться на свою жизнь, иначе велик риск притянуть к себе финансовые проблемы.

Также нежелательно рассказывать окружающим о своих планах на будущее. В противном случае воплотить задуманное в жизнь не получится.

Ни в коем случае нельзя завидовать успехам других. Наши предки считали, что это приведет к различным напастям.

Приметы на 1 сентября

Дует южный ветер – урожай овса будет богатым.

Поутру по земле стелется туман – зимой выпадет много снега.

Какая погода установилась 1 сентября, такой будет вся осень.

Ранее "Утро.ру" рассказало, какие перемены принесет первая половина сентября.