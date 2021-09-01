В четверг не стоит стричь волосы

2 сентября православные чествуют библейского пророка Самуила. Он жил в 11 веке до нашей эры.

Самуил был последним судьей израильского народа. Пророк помог людям, дух которых упал после поражения филистимлянам. Он направил израильтян на путь истинный, поспособствовав процветанию государства.

Традиции и обычаи в Самойлов день

Наши предки считали, что пророк является заступником представителей мужского пола. Поэтому 2 сентября женщины по-особенному относились к мужчинам. Их угощали разнообразными блюдами, а также старались показать всю свою любовь.

Многие отправлялись в лес собирать опята. Из этих грибов делали заготовки на зиму.

Девушки трудились в огороде, собирая урожай моркови и свеклы. Считалось, что чем ниже крестьянка наклонится над грядками, тем крепче будет ее здоровье.

Из свежих овощей варили борщ или щи. Блюдами угощали всех членов семьи.

Что нельзя делать 2 сентября

На Самуила нежелательно стричь волосы или ногти. В соответствии с поверьем, ослушавшийся укоротит себе жизнь.

2 сентября нельзя брать деньги в долг. В противном случае финансовое положение ухудшится.

В этот день не стоит распускать слухи. Сплетни и другая негативная информация привлекут неудачи в дом.

Приметы на 2 сентября

Созрело много рябины – к дождливой осени.

Облака плывут высоко – день выдастся погожим. Если висят низко над землей – к непогоде.

Стая журавлей тянется к югу, летя высоко в небе – осень выдастся теплой.

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