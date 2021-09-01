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2 сентября православные чествуют библейского пророка Самуила. Он жил в 11 веке до нашей эры.
Самуил был последним судьей израильского народа. Пророк помог людям, дух которых упал после поражения филистимлянам. Он направил израильтян на путь истинный, поспособствовав процветанию государства.
Наши предки считали, что пророк является заступником представителей мужского пола. Поэтому 2 сентября женщины по-особенному относились к мужчинам. Их угощали разнообразными блюдами, а также старались показать всю свою любовь.
Многие отправлялись в лес собирать опята. Из этих грибов делали заготовки на зиму.
Девушки трудились в огороде, собирая урожай моркови и свеклы. Считалось, что чем ниже крестьянка наклонится над грядками, тем крепче будет ее здоровье.
Из свежих овощей варили борщ или щи. Блюдами угощали всех членов семьи.
На Самуила нежелательно стричь волосы или ногти. В соответствии с поверьем, ослушавшийся укоротит себе жизнь.
2 сентября нельзя брать деньги в долг. В противном случае финансовое положение ухудшится.
В этот день не стоит распускать слухи. Сплетни и другая негативная информация привлекут неудачи в дом.
Ранее "Утро.ру" рассказало, какие перемены ждут знаки зодиака в первой половине сентября.
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