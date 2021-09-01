Астрологи рекомендуют не упускать возможность улучшить свое благосостояние

Каждый день звезды дарят нам необычайное количество возможностей. Нужно лишь знать, в какой день и чем заниматься. В сентябре, например, будет целых три дня, в которые можно разбогатеть, если немного поэкспериментировать со стрижкой.

Астролог Елена Егорова рассказала, что в начале осени, если вовремя подгадать момент, будет возможность не только наконец распрощаться с долгами, но и улучшить свое финансовое благосостояние.

Так, если записаться в салон пятого, 18-го или 24-го сентября, то есть высокая вероятность разбогатеть. Стрижка в эти даты активизирует финансовую энергию человека, продолжила эксперт по космосу.

Как быть, если к кардинальным переменам во внешности вы пока не готовы? В этом случае достаточно будет отрезать несколько миллиметров. Но крайне важно следовать простым правилам, чтобы магия небесных тел точно сработала.

Во-первых, строго запрещено стричь локоны самому себе. В таком случае на хороший исход рассчитывать точно не приходится. Лучше доверьте свою шевелюру профессионалам. Если такой возможности нет, тогда попросите помочь близких вам людей. Например, кого-то из родных.

Астролог также порекомендовала заранее отметить эти три даты в календаре, чтобы не забыть о простой процедуре, которая может изменить жизнь к лучшему. Тем более, что в большинство салонов записываться следует заранее.

Ранее астрологи рассказали о том, какие перемены принесет первая половина сентября.