В какие дни постричься в сентябре для привлечения богатства

В какие дни постричься в сентябре для привлечения богатства
Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com
Астрологи рекомендуют не упускать возможность улучшить свое благосостояние

Каждый день звезды дарят нам необычайное количество возможностей. Нужно лишь знать, в какой день и чем заниматься. В сентябре, например, будет целых три дня, в которые можно разбогатеть, если немного поэкспериментировать со стрижкой. 

Астролог Елена Егорова рассказала, что в начале осени, если вовремя подгадать момент, будет возможность не только наконец распрощаться с долгами, но и улучшить свое финансовое благосостояние. 

Так, если записаться в салон пятого, 18-го или 24-го сентября, то есть высокая вероятность разбогатеть. Стрижка в эти даты активизирует финансовую энергию человека, продолжила эксперт по космосу. 

Как быть, если к кардинальным переменам во внешности вы пока не готовы? В этом случае достаточно будет отрезать несколько миллиметров. Но крайне важно следовать простым правилам, чтобы магия небесных тел точно сработала. 

Во-первых, строго запрещено стричь локоны самому себе. В таком случае на хороший исход рассчитывать точно не приходится. Лучше доверьте свою шевелюру профессионалам. Если такой возможности нет, тогда попросите помочь близких вам людей. Например, кого-то из родных. 

Астролог также порекомендовала заранее отметить эти три даты в календаре, чтобы не забыть о простой процедуре, которая может изменить жизнь к лучшему. Тем более, что в большинство салонов записываться следует заранее. 

Ранее астрологи рассказали о том, какие перемены принесет первая половина сентября. 

Источник: 5-tv.ru ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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