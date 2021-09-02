Некоторых ждут приятные перемены в карьере и личной жизни

Экстрасенс Мехди Эбрагими Вафа поделился своим прогнозом на сентябрь 2021 года. Эксперт рассказал, каким знакам зодиака больше всего повезет в этом месяце.

Тельцы

Представителей этого звездного дома ждет благоприятный месяц. Тельцы смогут разобраться с большим количеством старых проблем. У них получится добиться успехов не только на личном фронте, но и в карьере. Звезды обещают какие-то приятные новости от близких.

Близнецы

В сентябре Близнецы смогут собраться с мыслями и начать действовать. Страхи и нерешительность удастся оставить позади. Многие люди, рожденные под этим знаком зодиака, примут важные решения, которые изменят их жизнь в лучшую сторону, передает "СтарХит".

Раки

Первый месяц осени обещает быть удачным для Раков. Вложения, сделанные в сентябре, принесут большую выгоду. Если кто-то давно мечтал о переменах, то настало подходящее время. Конфликты и недопонимания будут обходить Раков стороной.

Девы

В сентябре удача окажется и на стороне Дев. Они почувствуют небывалый прилив сил и энтузиазма. Направив энергию в нужное русло, получится добиться огромных успехов. Не стоит бояться реализовывать все задуманное.

Скорпионы

Первый осенний месяц подарит Скорпионам возможность вступить в новый, интересный этап своей жизни. Не исключены перемены на любовном фронте или долгожданный переезд. Перед представителями этого звездного дома откроется большое количество дверей. Важно понять, к чему больше лежит душа.

Ранее "Утро.ру" поделилось советом, в какие дни сентября нужно стричься, чтобы привлечь к себе богатство.