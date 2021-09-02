Приметы на 3 сентября: что нельзя делать в день Василисы-льняницы

Приметы на 3 сентября: что нельзя делать в день Василисы-льняницы
Фото: pixabay.com
В пятницу нежелательно заниматься готовкой

3 сентября православные чтят память мученицы Вассы, а также ее сыновей Агапия, Писта и Феогния. Семья пострадала за свою веру в период правления императора Максимиана.

Интересен тот факт, что муж Вассы относился к числу язычников. Мученица же тайно проповедовала христианство. Она не хотела, чтобы ее наследники пошли по стопам отца, поэтому обратила их в православную веру.

Узнав об отречении жены и сыновей от язычества, мужчина донес на них императору. На глазах Вассы ее чад казнили. Сама убитая горем мать приняла мученическую смерть.

Традиции и обычаи в день Василисы-льняницы

С этого дня крестьяне начинали убирать лен. Культуру использовали не только для изготовления одежды, но и для лечения некоторых недугов.

По утру хозяйки старались застелить постель льняным бельем. Считалось, что на Василису ткань из данного материала притянет в дом положительную энергетику.

Многие занимались сбором яблок. К работе, как правило, приступали в утренние часы. Плоды примерно на сутки оставляли на улице, чтобы они успели обсохнуть и остыть.

Что нельзя делать 3 сентября

В пятницу нежелательно заниматься готовкой. Та, кто ослушается, будет несчастлива в браке. Если в день Василисы-льняницы приготовлением пищи займется молодая девушка, то, в соответствии с суевериями, ее будущий муж будет ходить налево.

Не стоит в этот день отпускать детей гулять по полю в одиночку. В народе верили, что 3 сентября там собираются добрые духи. Детский крик мог спугнуть их, что предвещало несчастье.

Лучше отказаться от дальних поездок. В дороге могут случиться неприятности.

Приметы на 3 сентября

  • Если 3 сентября стоит хорошая погода – ближайшие недели будут такими же.
  • Большое количество желудей предвещает снежное Рождество.
  • Куры начали терять перья – к теплой зиме.

Ранее "Утро.ру" рассказало, в какие дни постричься в сентябре для привлечения богатства. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Пенсии похудеют: инфляция съела более 100 млрд. рублей пенсионных накоплений

Нынешние потери будущих российских пенсионеров могут оказаться не последними

"Проблем много": Путин строго одернул министра и не дал ему ответить

Глава Минфина попал в неловкую ситуацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей