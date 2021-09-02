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3 сентября православные чтят память мученицы Вассы, а также ее сыновей Агапия, Писта и Феогния. Семья пострадала за свою веру в период правления императора Максимиана.
Интересен тот факт, что муж Вассы относился к числу язычников. Мученица же тайно проповедовала христианство. Она не хотела, чтобы ее наследники пошли по стопам отца, поэтому обратила их в православную веру.
Узнав об отречении жены и сыновей от язычества, мужчина донес на них императору. На глазах Вассы ее чад казнили. Сама убитая горем мать приняла мученическую смерть.
С этого дня крестьяне начинали убирать лен. Культуру использовали не только для изготовления одежды, но и для лечения некоторых недугов.
По утру хозяйки старались застелить постель льняным бельем. Считалось, что на Василису ткань из данного материала притянет в дом положительную энергетику.
Многие занимались сбором яблок. К работе, как правило, приступали в утренние часы. Плоды примерно на сутки оставляли на улице, чтобы они успели обсохнуть и остыть.
В пятницу нежелательно заниматься готовкой. Та, кто ослушается, будет несчастлива в браке. Если в день Василисы-льняницы приготовлением пищи займется молодая девушка, то, в соответствии с суевериями, ее будущий муж будет ходить налево.
Не стоит в этот день отпускать детей гулять по полю в одиночку. В народе верили, что 3 сентября там собираются добрые духи. Детский крик мог спугнуть их, что предвещало несчастье.
Лучше отказаться от дальних поездок. В дороге могут случиться неприятности.
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