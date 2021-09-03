Не для всех суббота станет благоприятным днем

День подходит для налаживания отношений с окружающими. Многие представители зодиакального круга смогут найти общий язык даже с самыми сложными собеседниками. Придется приложить немало усилий, чтобы сконцентрироваться на рутинных делах.

Овен

В этот день энергия Овнов будет бить через край. Направьте ее в нужное русло, и тогда сможете добиться больших успехов. Лучше отказаться от незапланированных покупок – ваш бюджет может сильно пострадать.

Телец

Звезды предупреждают – Тельцов ждет неудачный день. Вас постоянно будет что-то сбивать с намеченного пути. Постарайтесь не ввязываться в конфликты и не тратить свою энергию на бесполезные споры.

Близнецы

4 сентября Близнецам предстоит сделать несколько важных выборов, от которых будет зависеть дальнейшая судьба. Остерегайтесь различных соблазнов – это может выбить вас из колеи. Важно правильно расставить приоритеты, и тогда дела пойдут в гору.

Рак

Суббота обещает быть напряженной для Раков. Вам будет казаться, что окружающие специально выводят вас из себя. Однако вместо того, чтобы выяснять отношения, лучше попытайтесь сгладить все острые углы. В этом вам поможет обаяние.

Лев

В этот день Львы смогут добиться успехов в делах. Ваше настроение будет на высоте, и все вокруг будет ему соответствовать. У вас появится возможность решить вопросы, которые долгое время не давали покоя.

Дева

04.09.21 многие Девы будут не в духе. Даже незначительные обстоятельства смогут вывести вас из себя. Астрологи не советуют вам срываться на близких или друзьях – вскоре ваше настроение улучшится, а отношения с родными придется восстанавливать долгое время.

Весы

В субботу Весам желательно заняться решением рабочих вопросов. Постарайтесь найти подход к деловым партнерам – вполне возможно, что кто-то из них станет вашим единомышленником. На любовном фронте произойдут приятные перемены.

Скорпион

Скорпионам не следует переживать из-за того, что уже прошло. Постарайтесь жить сегодняшним днем, и тогда удача вам улыбнется. Уделите внимание близким или друзьям – времяпровождение в их компании наполнит вас позитивом.

Стрелец

4 сентября – подходящий день для того, чтобы решить старые проблемы. Стрельцы смогут сдвинуться с мертвой точки и начать действовать. На личном фронте ожидаются некоторые трудности.

Козерог

Первая половина дня у Козерогов – удачное время для налаживания связей с окружающими. Любые встречи сложатся хорошо. Вы сможете не только произвести приятное впечатление, но и добиться своих целей.

Водолей

Водолеев ждут трудности в любовных отношениях. Откуда ни возьмись появится ревность, которая спровоцирует ссоры со второй половинкой. Также не стоит требовать от партнера слишком многого.

Рыбы

Рыбам желательно заняться своим здоровьем. Из-за напряженной работы и стресса ваш иммунитет ослаблен, поэтому велик риск подхватить какую-то заразу. По возможности проводите больше времени на свежем воздухе, только одевайтесь по погоде.



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