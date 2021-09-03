В субботу девушкам лучше не ходить в лес в одиночку

4 сентября православные чествуют мучеников Агафоника, Феопрепия, Зотика и других. Они пострадали за свою веру в период правления императора Максимиана.

Мученики отказались поклоняться языческим богам, из-за чего были казнены. При жизни Агафоник успел обратить в православие многих людей.

Традиции и обычаи в день Агафона-огуменника

В народе верили, что 4 сентября по окрестностям бродит леший. Чтобы защитить свое добро от его происков, крестьяне надевали тулуп шиворот на выворот и с кочергой в руке отправлялись на поле – следить за урожаем.

Чтобы уберечь дом от негативной энергетики, представительницы прекрасного пола пытались задобрить домовых. Для этого хозяйки готовили выпечку, после чего оставляли ее в различных местах.

Что нельзя делать 4 сентября

В этот день девушкам нежелательно ходить в лес в одиночку. В соответствии с поверьями, 4 сентября там бродит леший. Существо может сбить красавицу с толку, после чего забрать к себе в логово.

В субботу нежелательно дарить или получать подарки. Наши предки считали, что таким образом человек притягивает к себе проблемы с деньгами.

Браться за новые дела тоже не стоит. Добиться успехов скорее всего не получится.

4 сентября нельзя думать о плохом. Дело в том, что неприятный сценарий, созданный в голове, может воплотиться в жизнь.

Приметы на 4 сентября

Погода на Агафоника выдалась солнечной – осень будет теплой.

Большое количество грибов – к плохому клеву рыбы.

Обилие орехов указывает на то, что зима будет морозной.

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