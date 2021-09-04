Кого ждет богатство в сентябре: повезет трем знакам зодиака

Кого ждет богатство в сентябре: повезет трем знакам зодиака
Фото: www.pixabay.com
Далеко не всем улыбнется финансовая фортуна

Наступила осенняя пора, которая завершила период отпусков и продолжительного отдыха. Настало время работать и улучшать свое материальное благосостояние. Немалую роль в этом деле играет расположение звезд. Так, фаворитами вселенной в финансовом плане в сентябре оказались три знака зодиака.

Овен

Представителей этого зодиакального круга ждут незапланированные денежные поступления в течение первого осеннего месяца. Овны почувствуют себя настоящими магнитами для денег. Причем финансовые поощрения будут поступать не только с основного места работы. В этот период они смогут пополнить свои банковские вклады за счет реализации проектов и вложения денежных средств. Оправданный риск в финансовой сфере будет сполна награжден.

Водолей

Успех в финансовых делах также ждет представителей этого знака зодиака. Усилия Водолеев на работе будут замечены вышестоящим руководством. Так что они смело могут рассчитывать на существенную премию за приложенные к реализации сложного проекта силы, пишет издание "Московский комсомолец". Также возможно получение крупной денежной суммы в качестве подарка от близкого человека. Не стесняйтесь принимать такие презенты, вы их заслужили.

Рыбы

Финансовая фортуна не обойдет своим вниманием и представителей этого зодиакального дома. Дела, которые будут попадать в руки Рыб, принесут огромную прибыль всей компании и самим успешным исполнителям. Рыбы наконец смогут продемонстрировать свои скрытые таланты. Смекалка и готовность к авантюрам позитивно скажутся на состоянии вашего банковского счета.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, какой знак зодиака считается самым противоречивым и сложным.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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