В воскресенье постарайтесь избегать конфликтов дома

В этот день ночное светило будет находиться в знаке зодиака Лев. Такое положение Луны благоприятствует тем, кто ведет активный образ жизни и готов вкладываться ради достижения своих целей.

Овен

Не исключено, что в воскресенье Овнам придется разбирать конфликтные ситуации на работе. Негативный настрой коллег может серьезно подпортить ваши отношения с руководством. Старайтесь держать руку на пульсе и не позволяйте злопыхателям действовать против вас.



Телец

Сложный день. Тельцам придется приложить все свои усилия для того, чтобы доказать окружающим свою правоту. Рассчитывать на поддержку близких не приходится. В этот день многие будут против вас. Главная задача – не падать духом и стоять на своем.



Близнецы

Позитивный день. Близнецы будут на высоте. Их дар убеждения поможет решить застарелые конфликты. При этом лучше избегать серьезных финансовых вложений. Постарайтесь уделить как можно больше времени своим родным, они нуждаются в вашем внимании.



Рак

5 сентября интуиция Раков будет максимально обострена. Можете смело полагаться на внутренний голос в принятии сложных решений. Дома будет царить покой и гармония. Шумные компании лучше избегать.



Лев

Звезды обещают Львам серьезное повышение уровня их личного авторитета. Успехи в трудовой деятельности заставят окружающих уважать вас. Здесь главное – не возгордиться и вести себя сдержанно.



Дева

Девам лучше держать в секрете свои планы 05.09.2021. Советы окружающих вряд ли благоприятно повлияют на развитие событий. Полагайтесь на собственное мнение и действуйте, от вашей активности зависит успешность всех начинаний.

Весы

День пройдет под знаком гармонии с внешним миром. Весы почувствуют мощный энергетический заряд, который поможет им решить старые проблемы. Деловые переговоры пройдут на ура, в семье будет царить позитивный настрой.

Скорпион

День будет полон противоречий. Скорпионам 5 сентября придется столкнуться с завистью и коварством недоброжелателей. При этом близкие люди продемонстрируют максимальную готовность оказать вам помощь в любой ситуации.

Стрелец

Астрологи советуют 05.09. Стрельцам быть максимально внимательными. Возможно, именно в этот день вы встретите свою судьбу. Прислушивайтесь к знакам и будьте дружелюбны с новыми людьми.

Козерог

Козероги почувствуют упадок сил. Перипетии дома и на работе способны выбить их из колеи. Однако уныние только ухудшит ситуацию. Постарайтесь философски взглянуть на происходящее. Белая полоса не за горами.

Водолей

5.09 все карты окажутся в руках Водолеев. Только от вашего поведения зависит, сможете ли вы оседлать ситуацию и выйти победителем из крупного конфликта. Не стесняйтесь извиняться за допущенные промахи. Ваша искренность способна разрешить ситуацию.

Рыбы

Рыбам лучше заняться глубоким самоанализом. День можно провести на природе. Постарайтесь оценить поступки прошедшего периода – вам жизненно необходимо вынести уроки из прошлого.

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