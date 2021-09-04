Перед созданием союза лучше свериться со звездами

Специалисты по космическим телам уверены, что для построения гармоничных отношений и крепкой семьи представители зодиакальных домов должны подходить друг другу на особом энергетическом уровне. При этом есть такие пары знаков зодиака, которые никогда не смогут создать крепкий союз.



Овен и Лев

Представители этих зодиакальных кругов часто влюбляются друг в друга. Романтические отношения обычно развиваются стремительно и кажутся почти идеальными. Однако серьезные проблемы ждут Овна и Льва при первом же крупном конфликте. Здесь сразу же станет понятно, что влюбленные не подходят друг другу. Овнам свойственно устраивать громкие скандалы и подолгу выяснять отношения. Львы же, напротив, подобного рода разборки не терпят. Более того, если Льву указать на его недостатки или надавить на больную мозоль, то обида будет очень глубокой, и он поскорее постарается расстаться с уязвившим его Овном.

Телец и Водолей

Такие союзы тоже обречены на провал. Представители этих зодиакальных домов абсолютно по-разному подходят к устройству жизни. Тельцов неприятно удивит то, как быстро Водолеи могут менять свои планы и перестраивать жизненные проекты. Последние же в свою очередь, начнут задыхаться от тоски рядом с консервативно настроенным, размеренным Тельцом.

Близнецы и Скорпион

Казалось бы, такой знак зодиака, как Близнецы способен найти общий язык с любым человеком. Однако именно Скорпионы являются исключением из этого правила. Конфликты и склоки неизбежны. При этом Скорпион будет требовать от партнера бурное выяснение отношений, что абсолютно тому не нужно и несвойственно. В свою очередь, Близнецы могут усмехнуться над излишней эмоциональностью Скорпионов, за что точно будут выставлены за дверь.

Рак и Стрелец

В этом случае противоположности отнюдь не притягиваются. Раки-домоседы окажутся в шоке от Стрельцов, которые постоянно будут синтезировать новые идеи и активничать. Также семейным Ракам будет обидно наблюдать за тем, как Стрельцы рвутся на волю в поисках приключений.

Рыбы и Весы

Несмотря на присущее Весам спокойствие, в качестве партнера они хотят видеть темпераментного и эмоционального человека. Рыбы исключительной энергичностью похвастаться не могут. В таких отношениях они будут ощущать себя ущербными и никому не нужными.

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