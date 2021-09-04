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Специалисты по космическим телам уверены, что для построения гармоничных отношений и крепкой семьи представители зодиакальных домов должны подходить друг другу на особом энергетическом уровне. При этом есть такие пары знаков зодиака, которые никогда не смогут создать крепкий союз.
Представители этих зодиакальных кругов часто влюбляются друг в друга. Романтические отношения обычно развиваются стремительно и кажутся почти идеальными. Однако серьезные проблемы ждут Овна и Льва при первом же крупном конфликте. Здесь сразу же станет понятно, что влюбленные не подходят друг другу. Овнам свойственно устраивать громкие скандалы и подолгу выяснять отношения. Львы же, напротив, подобного рода разборки не терпят. Более того, если Льву указать на его недостатки или надавить на больную мозоль, то обида будет очень глубокой, и он поскорее постарается расстаться с уязвившим его Овном.
Такие союзы тоже обречены на провал. Представители этих зодиакальных домов абсолютно по-разному подходят к устройству жизни. Тельцов неприятно удивит то, как быстро Водолеи могут менять свои планы и перестраивать жизненные проекты. Последние же в свою очередь, начнут задыхаться от тоски рядом с консервативно настроенным, размеренным Тельцом.
Казалось бы, такой знак зодиака, как Близнецы способен найти общий язык с любым человеком. Однако именно Скорпионы являются исключением из этого правила. Конфликты и склоки неизбежны. При этом Скорпион будет требовать от партнера бурное выяснение отношений, что абсолютно тому не нужно и несвойственно. В свою очередь, Близнецы могут усмехнуться над излишней эмоциональностью Скорпионов, за что точно будут выставлены за дверь.
В этом случае противоположности отнюдь не притягиваются. Раки-домоседы окажутся в шоке от Стрельцов, которые постоянно будут синтезировать новые идеи и активничать. Также семейным Ракам будет обидно наблюдать за тем, как Стрельцы рвутся на волю в поисках приключений.
Несмотря на присущее Весам спокойствие, в качестве партнера они хотят видеть темпераментного и эмоционального человека. Рыбы исключительной энергичностью похвастаться не могут. В таких отношениях они будут ощущать себя ущербными и никому не нужными.
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