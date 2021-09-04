В этот день пора собирать овес

Церковь чтит 5 сентября преподобного Лупа, который спасал людей от тяжелых болезней. На Руси же в эту дату собирали бруснику и делали из нее сок. Поэтому день получил название Лупа Брусничника.

Что нельзя делать 5 сентября

1. Не стоит начинать что-то новое. Резкие перемены в жизни не принесут желаемого успеха.

2. Убираться, особенно подметать пол, не рекомендуется. На Руси верили, что можно вымести все свое благополучие.

3. Запрещено сплетничать и раскрывать секреты как свои, так и чужие.

4. Лениться тоже не стоит. Удача благоволит тем, кто усердно трудится в день Лупа Брусничника.

5. Стоит избегать колющих и режущих предметов.

6. Девушки категорически должны избегать заботы о своих волосах – нельзя ни причесываться, ни трогать голову.

Что можно делать 5 сентября

В этот день можно обратиться к своему ангелу-хранителю, который защитит от всех бед.

Нужно собирать бруснику, а потом делать заготовки на зиму и готовить из нее блюда и сок.

Приметы в день Лупа Брусничника

1. Туман вечером – погода улучшится.

2. Журавли улетели – зима наступит рано. Летят низко – к несчастьям.

3. Расцвел горох – осень будет теплой.

4. Гром в этот день к снежной зиме.

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