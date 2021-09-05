Действуйте смело и решительно

Предстоящая неделя окажется крайне непростой и насыщенной. Запаситесь ангельским терпением – оно вам очень пригодится, иначе можно смело распрощаться не только с заветной мечтой, но и планами на ближайшие месяцы.

Овен

Не позволяйте себе слишком сильно расслабляться. Пока что не время. Будьте на низком старте на всякий случай, предупреждают звезды.

Телец

Не исключены мелкие оплошности и неприятности. Если подвернется случай, останьтесь на этот раз дома. Звезды также рекомендуют на этот день отказаться от использования бытовых острых предметов.

Близнецы

Не исключено, что в этот день к вам обратится за помощью ваш давний профессиональный оппонент. Не забывайте о благородстве и дальновидности. Проявляйте именно такие черты – если вы останетесь человеком, этого никто не забудет.

Рак

В этот понедельник вам будет суждено встретиться с новой серьезной задачей, с которой ранее сталкиваться вам не приходилось. Не стоит паниковать и пугаться раньше времени. У вас все получится.

Лев

Многих не устраивает поведение окружающих, однако никто и не говорит о том, что жизнь должна протекать по вашему распоряжению и соответствовать оптимальному для вас формату. Однако не стоит молчать обо всем на свете – не бойтесь высказываться.

Дева

Отнеситесь с понимаем к проблемам окружающих. Всем помочь нельзя, однако чуткости кому-то явно не достает. Помните о том, что отзывчивость не проходит бесследно – вам воздастся.

Весы

Запаситесь терпением – впереди большая нервотрепка, так что оно вам явно не помешает. Успевать все делать вовремя и ограждать себя от паники и суеты весьма непросто, однако иначе ничего и не получится.



Скорпион

Вы столкнулись с человеческой глупостью? Отреагируйте на нее соответствующе. Сохраняйте спокойствие.

Стрелец

Вы оказались в центре информационного хаоса из-за вывалившейся на вас лавины потоков новостей. Отделяйте зерна от плевел – не стоит преждевременно делать выводы и бросаться в омут с головой.

Козерог

Если на что-то решились, помните, что пути назад уже не будет. Придется идти до самого конца. Действуйте только в том случае, если уверены в своих коллегах на все сто процентов.

Водолей

Все умения и знания – ваш единственный союзник в эту пору. Множество задач и мало времени. Распланируйте все на дни вперед.

Рыбы

Действуйте, делитесь мыслями и идеями. Не бойтесь оказаться на виду – в противном случае вы пожалеете об упущенных возможностях.

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