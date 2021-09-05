К чему готовиться всем знакам зодиака в предстоящие семь дней – в нашем астрологическом прогнозе

Подробный гороскоп для мужчин и женщин подскажет, как избежать неприятных сюрпризов.



Овен

Неделя начнется неспокойно – у семейных Овнов, вероятно, возникнут проблемы с детьми. У тех, кто пока не обзавелся потомством, возможны недопонимания со второй половиной, предостерегают звезды. Постарайтесь не воспринимать пожелания и замечания в штыки – отношения это прежде всего компромисс. К середине недели страсти улягутся – можно будет немного расслабиться.

Телец

Тельцам звезды советуют проявить дипломатичность, чтобы избежать ссор с родственниками и коллегами. Постарайтесь сдерживать эмоции и воспринимать критику менее болезненно. Вполне возможно, замечания от окружающих помогут взглянуть на себя со стороны и провести "работу над ошибками".

Близнецы

У представителей этого знака зодиака возможно проблемы со здоровьем. Звезды предупреждают – в этот период высока вероятность простудиться. Также неделя не очень благоприятна для новых проектов и заключения договоренностей.

Рак

Звезды предвещают финансовые потери. Постарайтесь не совершать необдуманных покупок и не заключать сделки, если вас что-то смущает. Важные решения лучше принимать во второй половине недели.

Лев

Неделя благоприятна для обустройства своего "гнезда". Если вы давно планировали обновить мебель или просто купить новые пледы или декор для дома – смело отправляйтесь по магазинам. А на выходных вам, возможно, предстоит небольшое путешествие.

Дева

Девам стоит быть осторожнее с новыми знакомствами. Особенно внимательными нужно быть дамам. Не разговаривайте с подозрительными незнакомцами и не посвящайте в свои планы тех, кого вы плохо знаете.

Весы

Весам предстоит потрудиться. Начало недели стоит посвятить работе и не отвлекаться на развлечения. Ваши труды принесут хороший результат в будущем. Во второй половине недели наступит благоприятное время для оздоровительных процедур.

Скорпион

У Скорпионов в начале недели возможен упадок сил. Вместе с тем на вас может свалиться масса работы и домашних дел. Постарайтесь встряхнуться и найти в себе ресурсы, чтобы справиться с нагрузкой. Опускать руки сейчас не стоит, говорят звезды. На выходных расслабьтесь и побалуйте себя – сходите в кино или любимое кафе, а то и просто проведите ленивый день дома, посвятив время только себе

Стрелец

Стрельцам-автомобилистам следует быть внимательными на дорогах. Возможны штрафы или даже ДТП, предупреждают звезды. А вот вторая половина недели будет полна приятных сюрпризов.

Козерог

Козерогам стоит быть осторожнее в первой половине недели. Возможны проблемы со здоровьем, травмы. Также нужно проявить осмотрительность в финансовом плане, иначе возможны потери. Звезды не советуют брать кредиты и одалживать деньги.

Водолей

У Водолеев на этой неделе возможны ссоры с близкими людьми. Не исключены и мелкие неприятности на работе. Заключать важные контракты, делать крупные покупки звезды советуют начиная с четверга.

Рыбы

На этой неделе стоит обратить внимание на свое здоровье. Постарайтесь не перенапрягаться и не взваливать на себя ворох дел. Ближе к выходным можно отправиться по магазинам – звезды говорят, что время будет благоприятным для покупок.