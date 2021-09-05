Трем знакам зодиака несказанно повезет с 6 по 12 сентября

Трем знакам зодиака несказанно повезет с 6 по 12 сентября
Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com
Полагайтесь на свою интуицию, и желаемое исполнится

Простые смертные не могут предвидеть свою судьбу. Однако нужно внести ясность, если к Вселенной накопилось множество вопросов, требующих ответов. Нередко в этом помогает чтение прогноза, сообщила специалист по звездам Алена Никольская. Она рассказала, кому повезет в период с 6 по 12 сентября и на что стоит обратить внимание. 

Сентябрь, отметила специалист – период перемен. А для ряда представителей зодиакального круга он запомнится как месяц суперудачи – как в личных, так и финансовых вопросах.

Рак

Необходимо закончить на предстоящей неделе все важные дела. Для вас этот месяц станет пророческим – новолуние окажется в точке сосредоточения самых активных звезд. Прислушайтесь к себе и примите решение, полагаясь на интуицию – она вас не подведет.

Девы

Если вы прекратите действовать в угоду посторонним и жертвовать личными устремлениями, все сложится замечательно. Учитывайте и анализируйте всю информацию, действуйте на основе полученных выводов, и удача не заставит себя долго ждать.

Рыбы

Прислушивайтесь к советам своих знакомых и друзей – в особенности тех, кто был рожден под знаком Рака и Девы. Помните, что на этой неделе Новолуние окажется пророческим. Поэтому, ложась в кровать, задавайте себе вопрос, и все ответы будут получены.

Никольская также посоветовала составлять карты желаний в этот период – зафиксированное, будь то мечта о любви или финансовом благополучии, непременно сбудется. А загаданное станет реальным уже скоро, спустя несколько месяцев, уже в феврале-марте следующего года. Главное, отметила астролог – стремиться к своим целям и фокусироваться на личных проблемах, уважая пространство других людей.

Ранее известный экстрасенс рассказал, кому из знаков зодиака улыбнется удача в сентябре.

Источник: 5-tv.ru ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ

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