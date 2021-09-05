Приметы на 6 сентября: что нельзя делать в день Евтихия Тихого

Приметы на 6 сентября: что нельзя делать в день Евтихия Тихого
Valery Lukyanov/www.globallookpress.com
В этот день старались не ходить в лес

Православная церковь чтит 6 сентября Евгения Тихого – святого мученика, который родился в Севастополе еще в первом веке нашей эры. По преданию, после рассказов об Иисусе он отыскал апостола Иоанна Богослова и стал проповедовать христианство в городах.

Все страдания Евтихий переносил с мужеством и верой в Господа, каждый раз спасаясь от верной гибели. Ни голод, ни пытки на костре, ни хищные звери не пошатнули его веры. За свои труды Евтихий получил звание епископа.

Обычаи и традиции

Православные христиане называли этот день "тихим" из-за отсутствия ветра, коротких дней и поздних рассветов. В деревнях устраивали посиделки, собираясь дома у одиноких людей. Женщины коротали дни за рукоделием, исполняли дома песни и делились интересными историями с соседками.

Этот день крестьяне также проводили дома – говорили, что, заслышав страшное эхо в лесу и кладбищах, можно скоро умереть. Поэтому 6 сентября оставались в своих стенах, спасаясь от темных сил.

Что нельзя делать в день Евтихия Тихого

Старались не ходить в лес вообще – а если и ходили, то не в одиночку, чтобы не заблудиться и не избежать встречи с нечистой силой. Под категорическим запретом ругань и ссора с близкими и голодание. Ели в этот день плотно – многие устраивали дома пышные застолья, на которых угощали соседей.

Приметы на 6 сентября

  • Ясная погода в ночное время – к спокойному небу над головой;
  • Дождь на Евтихия – к сухой осени и хорошему урожаю через год;
  • Ветер поднялся – к несчастью.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, каким знакам зодиака улыбнется в сентябре удача.

Игорь ЛУКЬЯНОВ

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