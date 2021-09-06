В этот день крестьяне отправлялись по грибы

Православная церковь чтит святого апостола от Семидесяти Тита, которого прозвали в народе Титом Листопадником или Титом Грибником. Он родился на Крите в языческой семье. Точно не известно, в какой момент Тит стал христианином, однако многочисленные источники указывают на то, что уже в 49 году он был в числе сопровождающих Павла и Варнаву на Иерусалимский собор.

Во время путешествия с Павлом Тит проповедовал христианство вплоть до 107 года, когда Павел уже находился в римской тюрьме. До конца своих дней Тит оставался епископом и распространял христианскую веру по свету.

Традиции и обычаи

На Руси святого прозвали Титом Листопадником – имя святого связали с порой листопадом и сбора грибов в лесу. Отправлялись за этими плодами целыми семьями, запасаясь к долгим постам. А по вечерам готовили еду из собранного – в домах собирались и устраивали "грибной ужин".

Мастера в деревнях занимались ко дню Листопадника плетением корзинок для сбора лесных плодов. И на столах у крестьян подавали приготовленные из грибов супы с пирогами.

Что нельзя делать в день Тита Листопадника

По поверью, сегодня не стоит заниматься строительством дома, иначе изба долго не сможет простоять. По этой же причине не стоит и затевать ремонт. Ослушавшийся будет все переделывать.

Еще одна привычка, которая в день Листопадника наказуема – пересчет всех денежных средств, а также звон монет по карманам, что может привести к обеднению. Под запретом ссоры и ругань, ревность и злословие. Нельзя выслушивать чужие жалобы о состоянии здоровья и говорить о своих проблемах с организмом другим.

Приметы на 7 сентября

Много грибов в лесу – к холодной зиме и поздней весне;

Теплый и ясный день – к ненастью;

Родиться в день Листопадника – к счастью.

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