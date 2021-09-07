Приметы на 8 сентября: что нельзя делать в день Адриана и Натальи-Овсяницы

Приметы на 8 сентября: что нельзя делать в день Адриана и Натальи-Овсяницы
Фото: pixabay.com
В эту дату запрещено ругаться и сквернословить

8 сентября православная церковь чтит память мучеников Адриана и Натальи. Девушка росла в христианской семье. И даже после замужества Наталья не отреклась от своей веры, хотя супруг ее был язычником. Когда Адриан обрел веру, он был подвергнут жестоким мучениям. Наталья же умерла на его могиле. 

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ в день Адриана и Натальи-Овсяницы

На Руси мучеников считали покровителями овсяных полей, поэтому было принято простить их о богатом урожае. Крестьяне обязательно отправлялись в поле. Одни для того, чтобы начать собирать овес, другие – для того, чтобы закончить. Все зависело от региона. 

Из овса также варили кисель, пекли печенье. 

Особое внимание уделялось лошадям. Их нужно было приласкать, хорошо покормить, чтобы они продолжали оставаться продуктивными и полезными в хозяйстве. 

Овсяницей же называли необычный ритуал, который завершал уборку урожая овса. Последний сноп было принято уносить с поля в сопровождении танцев и песен. 

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 8 СЕНТЯБРЯ

  • 8 сентября запрещалось лениться. Так можно свою удачу упустить. 
  • Не налегайте на пищу. Переедать в день Адриана и Натальи не нужно, иначе проблем с финансами не избежать. Отдавайте предпочтение легким блюдам. 
  • Девушкам не стоит ходить в лес в одиночестве. Считалось, что там их поджидает леший, который утащит их с собой, желая взять замуж. 
  • Под запретом также ссоры и конфликты. 


ПРИМЕТЫ НА 8 СЕНТЯБРЯ

  • Богатый урожай рябины – к холодам. 
  • Если с утра на улице туман и прохладно, тогда и зима будет суровой и снежной. 
  • Услышать пение овсянки означало скорое счастье. 
  • Дятел где-то рядом стучит – к дождю. 

Ранее "Утро.ру" делилось приметами и суевериями, которые связаны с рябиной. 

Юлия МИХАЙЛОВА
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