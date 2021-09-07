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8 сентября православная церковь чтит память мучеников Адриана и Натальи. Девушка росла в христианской семье. И даже после замужества Наталья не отреклась от своей веры, хотя супруг ее был язычником. Когда Адриан обрел веру, он был подвергнут жестоким мучениям. Наталья же умерла на его могиле.
На Руси мучеников считали покровителями овсяных полей, поэтому было принято простить их о богатом урожае. Крестьяне обязательно отправлялись в поле. Одни для того, чтобы начать собирать овес, другие – для того, чтобы закончить. Все зависело от региона.
Из овса также варили кисель, пекли печенье.
Особое внимание уделялось лошадям. Их нужно было приласкать, хорошо покормить, чтобы они продолжали оставаться продуктивными и полезными в хозяйстве.
Овсяницей же называли необычный ритуал, который завершал уборку урожая овса. Последний сноп было принято уносить с поля в сопровождении танцев и песен.
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