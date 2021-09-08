В четверг нежелательно давать деньги в долг

9 сентября православные чтят память мученицы Анфисы (Анфусы) Новой. За свою веру, а также за то, что она отказалась приносить жертву языческим богам, святая подверглась жестоким пыткам.

Также в этот день чествуют Пимена Великого. Святой с двумя другими монахами вел отшельнический образ жизни. Он помогал людям советом и направлял их на правильный путь.

Традиции и обычаи в день Анфисы Рябинницы

В народе 9 сентября называли днем Анфисы Рябинницы. Наши предки по традиции отправлялись за этой ягодой.

Грозди рябины нужно было повесить под крышей. Считалось, что это привлечет в дом благополучие.

Крестьяне бережно относились к растению. Ни в коем случае нельзя было ломать ветки или сдирать кору со ствола.

Люди верили, что яркие ягоды могут защитить от злых духов. Поэтому из собранных плодов делали различные обереги.

Что нельзя делать 9 сентября

В этот день нежелательно давать деньги в долг. Считается, что человек, которому вы оказали финансовую помощь, не скоро вернет вам их.

На Анфису лучше не задерживаться на пороге, иначе в дом придет несчастье.

В четверг не стоит использовать нецензурную лексику. В противном случае велик риск накликать беду.

9 сентября – неудачный день для сватовства. В соответствии с суеверием, жених пожалеет о своем выборе.

Приметы на 9 сентября

Много рябины – осень будет дождливой, а зима – морозной.

Слышны раскаты грома – тепло не скоро уйдет.

Кошка лежит, свернувшись в клубок – 10 сентября ждите ненастье.

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