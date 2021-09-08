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9 сентября православные чтят память мученицы Анфисы (Анфусы) Новой. За свою веру, а также за то, что она отказалась приносить жертву языческим богам, святая подверглась жестоким пыткам.
Также в этот день чествуют Пимена Великого. Святой с двумя другими монахами вел отшельнический образ жизни. Он помогал людям советом и направлял их на правильный путь.
В народе 9 сентября называли днем Анфисы Рябинницы. Наши предки по традиции отправлялись за этой ягодой.
Грозди рябины нужно было повесить под крышей. Считалось, что это привлечет в дом благополучие.
Крестьяне бережно относились к растению. Ни в коем случае нельзя было ломать ветки или сдирать кору со ствола.
Люди верили, что яркие ягоды могут защитить от злых духов. Поэтому из собранных плодов делали различные обереги.
В этот день нежелательно давать деньги в долг. Считается, что человек, которому вы оказали финансовую помощь, не скоро вернет вам их.
На Анфису лучше не задерживаться на пороге, иначе в дом придет несчастье.
В четверг не стоит использовать нецензурную лексику. В противном случае велик риск накликать беду.
9 сентября – неудачный день для сватовства. В соответствии с суеверием, жених пожалеет о своем выборе.
Ранее "Утро.ру" поделилось гороскопом на неделю с 6 по 12 сентября.
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