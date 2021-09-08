Курс рубля
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Первая половина дня заставит многих переживать и нервничать. Лучше в этот период отказаться от принятия важных решений. Некоторые склонны строить иллюзии и витать в облаках. После обеда обстановка наладится, и появится возможность спокойно взяться за дела.
Овнов ждет не очень благоприятный день. Вы будете переживать из-за пустяков и раздражаться по любому поводу. Не исключено обострение старых недугов. Помните, что многие проблемы со здоровьем появляются из-за стресса, и постарайтесь настроиться на позитивный лад.
9 сентября – подходящий день для того, чтобы завершить старые дела. Удача будет на вашей стороне, поэтому вы успешно справитесь с поставленными перед собой задачами. Астрологи советуют вам следить за языком – велик риск ввязаться в конфликт.
В этот день Близнецы смогут и продуктивно поработать, и хорошо отдохнуть. Все сделки окажутся удачными, а переговоры позволят добиться нужных целей. Времяпровождение в кругу близких принесет вам положительные эмоции.
В четверг Раки смогут добиться больших успехов. В этом вам помогут такие личностные качества, как целеустремленность и упорство. Направьте свою энергию в нужное русло, и тогда все дела пойдут в гору.
Львам важно обратить внимание на свое здоровье. Ваш организм истощен из-за напряженной работы, поэтому вы как никогда подвержены различным заболеваниям. Запишитесь на прием к врачу и постарайтесь беречь себя.
Звезды предупреждают – 9 сентября Дев ждут сложности в отношениях с близкими. Вы скорее всего столкнетесь с недопониманием и прочими неприятными моментами. Попытайтесь сгладить все острые углы и обсудить накопившиеся проблемы в семье.
Весов ждет благоприятный день. Вы сможете реализовать все задуманное в жизнь только в том случае, если не будете взваливать на себя чужие обязанности. Не стоит надеяться на других – вы прекрасно справляетесь без помощи со стороны.
Скорпионам важно отказаться от спешки. В противном случае вы наделаете много ошибок и понизите свой авторитет. Расставьте приоритеты и определитесь, за какие дела нужно взяться в первую очередь.
Пришло время, когда Стрельцам просто необходимо взяться за свое здоровье. Если вы не хотите надолго выпасть из рабочего процесса, начните решать проблемы прямо сейчас. Не забывайте об отдыхе – работа никуда от вас не денется.
Не лучший день для того, чтобы совершать крупные покупки. Козероги рискуют попасть на крючок мошенников. Будьте внимательны и следите за своими деньгами. Астрологи советуют вам проводить как можно больше времени на свежем воздухе.
Водолеи могут столкнуться с некоторыми трудностями. Скорее всего в четверг вам придется решать проблемы родных. Не отказывайте близким в помощи – они как никогда нуждаются в вашей поддержке.
Рыбам не стоит идти на поводу у своих эмоций. Постарайтесь быть более сдержанными, и тогда удача вам улыбнется. У вас появится возможность завершить старые дела и взяться за что-то новое.
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