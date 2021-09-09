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10 сентября православные чествуют преподобного Савву Крыпецкого и праведную Анну пророчицу.
Преподобный создал пустынь на берегу озера Крыпец. Там он жил в одиночестве, посвящая все свое время молитвам. Через некоторое время к Савве присоединились и другие отшельники. Общими усилиями они возвели монастырь во имя апостола Ивана Богослова.
В соответствии с преданием, Анна проживала в Иерусалиме. Праведная предсказала приход в людской мир Иисуса Христа.
В народе Анну и Савву называли "скирдниками". Скирда – это плотно сложенная масса сена, имеющая продолговатую прямоугольную форму. Название дня объясняется тем, что 10 сентября крестьяне занимались перевозкой соломы с полей. В дальнейшем ее подготавливали для длительного хранения.
Люди, связанные с торговлей, срывали в поле колосья, а затем убирали их в укромное место в своем доме. Это делалось для того, чтобы привлечь к себе удачу в этом деле.
Наши предки считали, что в этот день представительницам прекрасного пола нужно отдохнуть от работы. Ослушавшаяся могла навлечь на семью различные невзгоды.
Нежелательно в день Анны и Саввы Скирдников откровенничать в беседе с малознакомыми людьми. Считалось, что вся важная информация может попасть к злым духам.
10 сентября нельзя выяснять отношения и сквернословить, в противном случае все плохое вернется бумерангом.
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