В пятницу представительницам прекрасного пола нежелательно работать

10 сентября православные чествуют преподобного Савву Крыпецкого и праведную Анну пророчицу.

Преподобный создал пустынь на берегу озера Крыпец. Там он жил в одиночестве, посвящая все свое время молитвам. Через некоторое время к Савве присоединились и другие отшельники. Общими усилиями они возвели монастырь во имя апостола Ивана Богослова.

В соответствии с преданием, Анна проживала в Иерусалиме. Праведная предсказала приход в людской мир Иисуса Христа.

Традиции и обычаи в день Анны и Саввы Скирдников

В народе Анну и Савву называли "скирдниками". Скирда – это плотно сложенная масса сена, имеющая продолговатую прямоугольную форму. Название дня объясняется тем, что 10 сентября крестьяне занимались перевозкой соломы с полей. В дальнейшем ее подготавливали для длительного хранения.

Люди, связанные с торговлей, срывали в поле колосья, а затем убирали их в укромное место в своем доме. Это делалось для того, чтобы привлечь к себе удачу в этом деле.

Что нельзя делать 10 сентября

Наши предки считали, что в этот день представительницам прекрасного пола нужно отдохнуть от работы. Ослушавшаяся могла навлечь на семью различные невзгоды.

Нежелательно в день Анны и Саввы Скирдников откровенничать в беседе с малознакомыми людьми. Считалось, что вся важная информация может попасть к злым духам.

10 сентября нельзя выяснять отношения и сквернословить, в противном случае все плохое вернется бумерангом.

Приметы на 10 сентября

День выдался погожим – холода придут не скоро.

За окном гроза – вся осень будет теплой.

Листья на березе окрасились в желтый цвет – к богатому урожаю опят.

У того, кому приснился покойный родственник, брак будет крепким и счастливым.

Ранее "Утро.ру" поделилось гороскопом на неделю с 6 по 12 сентября.