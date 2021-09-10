В субботу стоит отказаться от взаимодействия с острыми предметами

В субботу, 11 сентября, православная церковь чтит память пророка Иоанна, который омывал Иисуса Христа в водах реки Иордан. Верующие вспоминают о мученической смерти Предтечи.

В этот день православные соблюдают строгий пост. Они отказываются от продуктов животного происхождения и проводят время в молитвах.

Традиции и обычаи в день Усекновения главы Иоанна Предтечи

Наши предки считали, что с 11 сентября начинается бабье лето. Заканчивался данный период 22 сентября.

Девушки верили – если в этот день помолиться Иоанну Крестителю, то в скором времени произойдет знакомство с потенциальным женихом.

Другие же обращались к Предтече, прося у него здоровья для каждого члена семьи и избавления от различных напастей.

Что нельзя делать 11 сентября

11 сентября лучше не взаимодействовать с острыми предметами – ножом, иголкой и так далее. Считается, что ослушавшийся притянет к себе проблемы.

Нежелательно употреблять в пищу продукты круглой формы. Это якобы напоминает голову Иоанна Предтечи. Тот, кто проигнорирует запрет, будет несчастлив. Также на один день стоит исключить из своего рациона продукты красного цвета, которые ассоциируются с кровью Крестителя.

В субботу следует отказаться от шумного веселья. В противном случае можно навлечь на себя неприятности.

На Усекновение главы Иоанна Предтечи нельзя выяснять отношения, завидовать и браниться.

Приметы на 11 сентября

На закате слышится эхо – погода будет жаркой,

Рядом с болотом громко квакают лягушки – в скором времени придет тепло,

Днем стоит хорошая погода – вечером польет дождь,

Скворцы до сих пор не улетели на юг – осень выдастся сухой.

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