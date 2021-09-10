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В субботу, 11 сентября, православная церковь чтит память пророка Иоанна, который омывал Иисуса Христа в водах реки Иордан. Верующие вспоминают о мученической смерти Предтечи.
В этот день православные соблюдают строгий пост. Они отказываются от продуктов животного происхождения и проводят время в молитвах.
Наши предки считали, что с 11 сентября начинается бабье лето. Заканчивался данный период 22 сентября.
Девушки верили – если в этот день помолиться Иоанну Крестителю, то в скором времени произойдет знакомство с потенциальным женихом.
Другие же обращались к Предтече, прося у него здоровья для каждого члена семьи и избавления от различных напастей.
11 сентября лучше не взаимодействовать с острыми предметами – ножом, иголкой и так далее. Считается, что ослушавшийся притянет к себе проблемы.
Нежелательно употреблять в пищу продукты круглой формы. Это якобы напоминает голову Иоанна Предтечи. Тот, кто проигнорирует запрет, будет несчастлив. Также на один день стоит исключить из своего рациона продукты красного цвета, которые ассоциируются с кровью Крестителя.
В субботу следует отказаться от шумного веселья. В противном случае можно навлечь на себя неприятности.
На Усекновение главы Иоанна Предтечи нельзя выяснять отношения, завидовать и браниться.
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