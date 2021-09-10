Некоторых может вывести из себя любая мелочь

Наверняка каждый человек хоть раз испытывал неприязнь по отношению к другим людям. У многих это негативное чувство быстро проходит. Однако есть те, кто постоянно ненавидит окружающих. Астрологи уверяют, что есть определенные знаки зодиака, по которые в тайне испытывают к окружающим негатив.

Скорпионы

Представителей этого знака зодиака раздражают люди, от которых исходит один позитив. Скорпионы уверены – за маской дружелюбия скрываются настоящие лицемеры, готовые пойти по головам ради достижения собственных целей.

Овны

Овны выходят из себя тогда, когда окружающие перестают прислушиваться к их точке зрения. Как только рожденные под данным созвездием люди понимают, что родные или знакомые отказываются ставить их на первый план – это не к добру.

Девы

Девы всегда найдут повод, из-за чего можно выплеснуть негативные эмоции. Даже если проблемы напрямую их не касается, они все равно будут стричь всех под одну гребенку. Например, из-за неудачной любовной истории знакомой они могут ненавидеть всех мужчин.

Водолеи

Представители этого знака зодиака редко показывают, что их что-то не устраивает. Однако если перейти им дорогу – месть будет страшной. Они приложат все усилия для того, чтобы выбить обидчиков из колеи и заставить их страдать.

Козероги

По своей сущности Козероги достаточно сдержанны и терпеливы. Но если кто-то из близкого окружения попытается их обмануть или подставить – пощады ждать не стоит. Они найдут изощренный способ, как отомстить недоброжелателю.

Стрельцы

Многие отзываются о Стрельцах как о "белых и пушистых". Однако это совсем не так. Чтобы избежать лишних проблем, не стоит хамить им. Сарказм представителей этого звездного дома выбьет из колеи любого.

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